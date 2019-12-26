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«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дни перед Рождеством и Новым годом — популярное у белорусов время для поездок за границу, особенно в соседние европейские страны — Литву и Польшу. Чтобы купить товары со скидкой или просто прогуляться по тем же Вильнюсу или Варшаве. И если для большинства белорусов это время отдыха и покупок, то для работников таможни — напряженной работы, ведь поток людей значительно вырастает. FINANCE.TUT.BY побывал в пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей, посмотрел, что везут белорусы к праздникам и как работает таможня в предновогодние дни.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

«В Польше литая елка 2,2 метра высотой стоит в 3 раза дешевле, чем у нас»

Погода, прямо скажем, не новогодняя — за окном +5 и льет дождь. В пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей ни машин, ни автобусов, ни даже фур практически нет — пару штук.

— Это потому что будний день, в выходные гораздо больше машин, — поясняют работники таможни.

Большинство из тех, кто едет из Польши в Беларусь, становятся в красный коридор. Таможенники бегло осматривают машины, багажники, показывают, как заполнять декларации на товары.

— А как определяется, какую машину или автобус тщательно проверять, а где достаточно быстрого осмотра, — интересуемся у работников таможни, ведь иногда на таможне переворачивают весь багаж, а иногда даже не открывают сумки.

— Тщательный контроль — это выборочная операция. У нас работает система управления рисками. Зависит все от оперативной обстановки, от имеющейся у нас информации о том, что могут провозить в той или иной машине. Поэтому кого-то досматривают чуть больше времени, кого-то — чуть меньше. Если есть информация, что люди, которые едут на такой-то маршрутке, могут заниматься чем-то противоправным, их тщательно досматривают, — поясняет начальник таможенного поста «Берестовица» Гродненской региональной таможни Игорь Степанчук.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

В одной из подъехавших машин багажник заполнен до отказа. Из-за пакетов с продуктами выглядывает угол коробки с какой-то техникой.

— Мы купили телевизор, — рассказывает хозяин машины, параллельно заполняя декларацию. — В Польше их брать выгоднее, чем у нас. Плюс еще возврат НДС. Но даже без этого дешевле получается. Особенно с большими диагоналями. Но тут вопрос другой — ограничение по стоимости 500 евро. А если растаможиваешь телевизор, то проще уже у нас купить. То есть вот этот порог по стоимости сковывает.

Замечаем в машине и елку. По размерам довольно приличная.

— Если литая в Беларуси 2,2 метра высотой стоит 600 рублей, то в Польше такая 350 злотых (190 рублей), то есть в 3 раза дешевле, — отвечает собеседник, опережая вопрос. — Те же гирлянды-бахрома в частный дом на улицу. Мне на фасад 20 метров нужно, у нас это в 350 рублей обошлось бы. В Польше такая же гирлянда всего 80 злотых (43 рубля) стоит. Хотя и там, и там китайского производства.

По словам мужчины, они с подругой не за покупками в Польшу ездили, а «просто погулять и отдохнуть, а шопинг — это заодно».

— Я очень люблю национальную польскую кухню — фляки, галенку. Там готовят это очень вкусно. У нас в стране я такого не пробовал, — рассказывает собеседник. — Жаль, многие продукты везти нельзя, в Польше они вкуснее и дешевле. Но не все там даже со скидкой меньше стоит. Прежде чем ехать, нужно тщательно изучать цены. К примеру, вчера в одном из магазинов все хватали очки виртуальной реальности для Sony Playstation. Там они стоили 1450 злотых (789 рублей) со скидкой. Я зашел в интернет, посмотрел цены в Минске. Даже с учетом возврата НДС у нас стоят дешевле.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

Никаких вопросов у таможни к паре не возникло. Превышения лимитов ни по стоимости, ни по весу у них не было. Поэтому они задекларировали телевизор и уехали.

«Отпариватель взяли, настольную лампу, зубную щетку на батарейках — в Польше дешевле»

Работники таможни отмечают, что «99% людей уже знает, сколько и чего можно ввозить из-за границы, а что категорически нельзя». Поэтому вопросов с превышением норм по стоимости товаров или по весу возникает все меньше. Информация о лимитах на пунктах пропуска висит на каждом шагу. Даже если вдруг чего-то не знал, то прямо здесь можно остановиться, прикинуть, сколько и чего везешь, и стать в нужный коридор — зеленый или красный.

— Однако нарушители иногда все-таки встречаются, которые везут больше положенного или на большую сумму по зеленому коридору, — говорит Игорь Степанчук. — Если человек признает, что нарушил, составляется протокол и он получает минимальный штраф. Сразу нужно его оплатить. А дальше человек должен решить, что хочет с лишним товаром сделать. Можно его задекларировать, уплатить таможенные платежи и ввезти в Беларусь. Можно вывезти и оставить в стране, из которой товар ввозится. Еще один вариант — оставить на хранение на специальном складе. Но в течение месяца его должен кто-то забрать и вывезти. Хранение платное, стоит 0,1 базовой, или 2,55 рубля в сутки. В конце концов, лишнее можно выбросить.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

В ноябре прошлого года в пункте пропуска «Берестовица» для этого появились специальные урны, в которые можно выбросить либо товар, который нельзя ввозить, либо перевес. Раньше избавляться от лишнего на границе таким образом было нельзя. Однако не всю продукцию можно выбросить. Это решает санитарно-ветеринарная служба.

— А часто ли попадаются люди, которые пытаются провезти, к примеру, свинину или какие-то молочные продукты? — спрашиваем.

— Со свининой не все однозначно. Если это продукт в заводской упаковке, которая не нарушена, и он изготовлен в стране, где нет неблагоприятной эпизоотической ситуации, его ввозить можно. К примеру, если это хамон из Испании, то у таможни вопросов не возникнет, — поясняет Игорь Степанчук.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

Водитель следующей подъехавшей по красному коридору на досмотр машины оказался не очень разговорчивым.

— Пылесос купил. Нельзя сказать, что у нас они сильно дороже стоят, но в Польше лучшего качества. А вообще мы не за покупками ездили, а отдыхать, — сказал он.

Действительно, товаров в багажнике оказалось немного: один не очень большой пакет с продуктами, искусственная елка, а в салоне — тот самый пылесос.

— Сейчас в каждой второй машине — елка, — отметил Игорь Степанчук.

Следом подъехала машина с российскими номерами. Из нее вышла шумная компания. Двое пошли уточнять, что из купленного им нужно декларировать, а двое остались показывать работнику таможни, что везут.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

— Давно не виделись. Мы — москвичи, они из Смоленска, — рассказывает одна из приехавших на машине женщин. — Состыковались, решили съездить в Польшу, вместе отдохнуть. Покупки — это уже сопутствующее. Отпариватель там взяли, настольную лампу, зубную щетку на батарейках. В Польше дешевле. У нас такой отпариватель гораздо дороже стоит.

— Еще печенья напокупали и шуруповерт, — добавил водитель машины, закрывая багажник.

«Если собаку расценят как „новую“, она войдет в общий вес ввозимых товаров»

Пока мы разговаривали с теми, кто едет на машинах, подъехал микроавтобус. Пассажиры с небольшими сумками пошли в зал для досмотра. Там тоже оказалось два коридора — красный и зеленый.

Наш фотограф поинтересовалась, в какой коридор ей становиться с ее фототехникой.

— К нам часто поступают обращения с вопросами, как провозить, к примеру, личную дорогостоящую фототехнику. Ну, если оно видно, что это не новая техника, на ней есть потертости и так далее, то вопросов у работников таможни не возникнет. Для пущей уверенности можно взять с собой чеки или документы, которыми можно подтвердить, когда она была куплена, — рекомендует начальник отдела организации таможенного контроля Гродненской региональной таможни Денис Данилов. — Но если техника приобретена недавно и выглядит как новая, то можно перед выездом заполнить декларацию на портале предварительного электронного информирования, распечатать ее и взять с собой. На таможне останется только сообщить номер декларации и получить ее подтверждение. То есть оформление занимает 2 минуты и по возвращении никто не придерется.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

Вообще бывшие в употреблении вещи не подлежат декларированию. Но если есть сомнения, что что-то дорогостоящее могут принять за новое, лучше оформить декларацию.

— Мы также рекомендуем декларировать животных, чтобы было подтверждение, что это ваша, к примеру, собака. Конечно, у нее есть белорусский ветеринарный паспорт, без которого животное не впустят ни в Польшу, ни в Литву. Но на всякий случай. Потому что если ее расценят как «новую» собаку, она войдет в общий вес ввозимых товаров. Была ситуация, когда ввозили годовалого щенка весом 40 килограммов. Хозяевам пришлось платить за него таможенные платежи как за неделимый товар, — с улыбкой говорит Денис Данилов.

Пассажиры маршрутки прошли паспортный контроль и стали отправлять багаж в томограф — это устройство, с помощью которого можно посмотреть, что в сумках, не раскрывая их.

На мониторе устройства мелькают 3D-картинки. Можно без труда различить бутылки с алкоголем и моющими средствами, елочные украшения, коробки, судя по всему, со сладостями. У одного из пассажиров на ленте томографа упала сумка, из нее вывалилась упаковка капсул для стирки, памперсы и два набора елочных шариков.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

— Так можно просканировать целую машину. У нас есть мобильный и стационарный комплексы, с помощью которых можно быстро увидеть, что провозится в машине.
Если есть какие-то подозрения, досмотр вручную может доходить до 8 часов, если это грузовая машина. А с помощью комплекса операция занимает в среднем 15 минут, — рассказывает Денис Данилов.

«Добраться до тайника с гашишем не получалось, поэтому машину распилили болгаркой»

На открытой площадке стоит, на первый взгляд, обычная грузовая машина с прицепом, к которому прикреплена огромная рама. Она работает как большой рентген. Если ее провести над машиной, на специальном экране появится изображение того, что она везет, в том числе в кабине или полостях автомобиля.

В прицепе той фуры, которую проверяли при нас, оказались ящики, составленные стопками. Судя по изображению на экране, в них было что-то оранжевое, похожее на мандарины.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

— Это жевательные желатиновые конфеты, их через Беларусь транзитом везут, — пояснил оператор комплекса.

— С помощью такого комплекса в пункте пропуска «Брузги» в полостях «Лексуса» был найден гашиш, — рассказывает Денис Данилов. — Добраться до тайника никак не получалось, поэтому машину прямо в пункте пропуска распилили болгаркой. Если есть веские основания, то могут сделать даже так.

На таможне говорят, что случаи, когда люди пытаются что-то скрыть в машинах, не редкость.

«Можно просканировать целую машину». Что везут белорусы из Польши к Новому году

— 60 пачек кофе прятали, 8 планшетов пытались незаконно ввезти. Из последнего — необработанный янтарь нашли, пять больших камней. Понятно, что если человек положил что-то в бензобак или под обшивку автомобиля, то он хотел это скрыть, — говорит Денис Данилов. — Несмотря на постоянное информирование, встречаются еще те, кто по незнанию или надеется на то, что пронесет, и везут что-то такое, что нельзя. К примеру, фонарики с электрошокерами. Говорят: «Ой, забыл!» или «Извините, не знал!». Если человек с таким едет по зеленому коридору и его нашли, то в случае признания вины это протокол и минимальный штраф — 5 базовых (127,5 рубля). Но тут тоже есть нюансы. Если электрошокер рабочий — это одна ситуация, если не работает — другая. Здесь нельзя принимать какие-то скоропалительные решения. Мы не штрафуем всех без разбора.

Работники таможни говорят, что хоть в новогоднюю ночь у них все спокойно, люди обычные не едут. Если кого-то Новый год и застает на границе, то это обычно грузоперевозчики — единичные дальнобойщики.

 
Теги: Минск
 
 
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  Дни перед Рождеством и Новым годом — популярное у белорусов время для поездок за границу, особенно в соседние европейские страны — Литву и Польшу. Чтобы купить...
 
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