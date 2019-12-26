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Курсы валют и криптовалют на сегодня

27.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и евро резко подорожали. Биткойн -32.27.

Курс доллара вырос на 0,0086 BYN до 2,1070 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подорожал и покинул минимум почти за месяц.

С начала месяца американец подешевел всего на 0,0016 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0113 BYN до 2,3383 BYN/EUR. Европейская валюта вчера подорожала, оттолкнувшись от минимума за 25 дней.

С начала декабря курс европейской валюты вырос на 0,0176 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0052 BYN до 3,3845 BYN/100 RUB. Это первое снижение после серии из семи повышений подряд, за время которой российская валюта подорожала на 0,0449 BYN и закрепилась на максимуме за 630 дней.

Bitcoin − 7185.63$ (-32.27);

Bitcоin Cash/ВСС – 191.65$ (+6.64);

Litecoin − 40.34$ (+0.44);

Еthеreum − 124.77$ (-0.61);

ZCаsh − 27.1808$ (-0.1247);

DigitalCash − 39.32$ (+0.1);

Monero − 45.1793$ (-0.6904).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро резко подорожали. Биткойн -32.27.
 
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