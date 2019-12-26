Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и евро резко подорожали. Биткойн -32.27.

Курс доллара вырос на 0,0086 BYN до 2,1070 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подорожал и покинул минимум почти за месяц.

С начала месяца американец подешевел всего на 0,0016 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0113 BYN до 2,3383 BYN/EUR. Европейская валюта вчера подорожала, оттолкнувшись от минимума за 25 дней.

С начала декабря курс европейской валюты вырос на 0,0176 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0052 BYN до 3,3845 BYN/100 RUB. Это первое снижение после серии из семи повышений подряд, за время которой российская валюта подорожала на 0,0449 BYN и закрепилась на максимуме за 630 дней.

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