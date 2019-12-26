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Неизвестный дворец майя обнаружили в Мексике

27.12.2019 11:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Ранее неизвестный дворец цивилизации майя обнаружили мексиканские археологи на Юкатане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Неизвестный дворец майя обнаружили в Мексике

В длину строение достигает 55 метров, в ширину – 15, в высоту – 6. Специалисты считают, что дворец активно использовался в 600–900 годах нашей эры.

Неизвестный дворец майя обнаружили в Мексике

Зона Кулуба на Юкатане была частью культурного и политического центра цивилизации майя – мегаполиса Чичен-Ица. В настоящее время данный объект имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО.

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Новости Мексики. Ранее неизвестный дворец цивилизации майя обнаружили мексиканские археологи на Юкатане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В длину...
 
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