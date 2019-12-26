Неизвестный дворец майя обнаружили в Мексике

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Ранее неизвестный дворец цивилизации майя обнаружили мексиканские археологи на Юкатане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В длину строение достигает 55 метров, в ширину – 15, в высоту – 6. Специалисты считают, что дворец активно использовался в 600–900 годах нашей эры.





Зона Кулуба на Юкатане была частью культурного и политического центра цивилизации майя – мегаполиса Чичен-Ица. В настоящее время данный объект имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО.