Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Из-за масштабного отключения электричества во французском Роане более 100 человек застряли на колесе обозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Вечером в темноту погрузились несколько центральных районов города, в том числе площадь у отеля де Виль, где установлен аттракцион. Некоторое время колесо продолжало вращаться по инерции.





Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали из кабинок около 140 посетителей. Обошлось без пострадавших. О причинах отключения электричества ничего не сообщается.