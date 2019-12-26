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Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции

27.12.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Из-за масштабного отключения электричества во французском Роане более 100 человек застряли на колесе обозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции

Вечером в темноту погрузились несколько центральных районов города, в том числе площадь у отеля де Виль, где установлен аттракцион. Некоторое время колесо продолжало вращаться по инерции.

Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции

Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали из кабинок около 140 посетителей. Обошлось без пострадавших. О причинах отключения электричества ничего не сообщается. 

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Новости Франции. Из-за масштабного отключения электричества во французском Роане более 100 человек застряли на колесе обозрения, сообщили в программе Новости «24...
 
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