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«Все дело в забастовках водителей»? Почему поездки на «Яндекс.Такси» в последние дни так подорожали

27.12.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активные пользователи сервисов по заказу такси через приложения отмечают, что в последнее время заметно выросла стоимость поездки. Приложение показывает повышенный спрос. AUTO.TUT.BY узнал, в чем причина.


Вот что происходит при повышенном спросе. Поездка продолжительностью 1 минуту и 10 минут стоит примерно одинаково. В обычные дни, по словам пользователя, поездка с Есенина на Гурского стоит 5−6 рублей

— Последние несколько дней замечаю, что приложение показывает повышенный спрос. Обычно моя поездка из дома на работу стоит 5−6 рублей. А при повышенном спросе стоимость возрастает до 15 рублей. Возможно, это связано с Минске опять бастовали водители «Яндекс.Такси»">забастовками, которые проводят таксисты. Они же требуют повышения расценок, — возмущается минчанка Вероника.

С ней согласна минчанка Алеся: обычно «Яндекс.Такси» предлагает ей ехать за сумму меньше 5 рублей, сегодня утром минимум, который предложил сервис, — 15,4 рубля. «И так уже несколько дней!» — говорит она.

Мы пообщались с несколькими водителями, работающими агрегаторами. Они подтвердили, что в последнее время зачастую применяется повышающий коэффициент из-за высокого спроса. Но это никак не связано с забастовками.

— Такое происходит каждый год накануне новогодних праздников. Это один фактор. А второй — выпавший снег. Вообще любые погодные явления повышают спрос — будь то снег, дождь, град, ветер. В таких случаях много людей принимают решение отказаться от личного автомобиля. Лень чистить, прогревать. В дождь повышается спрос на короткие поездки: люди предпочитают ехать, а не идти пешком и мокнуть. Первого января спрос будет еще выше: много машин не выйдет на линию. Поездка в соседний дом будет стоить 10 рублей, — предупредил Алексей, водитель сервиса «Убер».

С этим мнением согласен и Дмитрий, работающий в «Яндекс.Такси».

— В прошлом году первого января вообще повышающий коэффициент был такой, что минимальная поездка обходилась в 17 рублей! Когда в этих сервисах появляются такие цены, люди начинают звонить в традиционные службы такси, и там тоже начинается нехватка машин. Ездить на «Яндексе» по таким ценам никто не хочет, разве что в случае крайней необходимости. Так что ничего странного в этой ситуации я не вижу. Праздники, погода — это два фактора, влияющие на увеличение спроса. Отсюда и повышающие коэффициенты.

Александра пользуется чаще всего приложением «Яндекс.Такси», чтобы добираться из дома на работу и назад. Обычно стоимость поездки составляет 5−6 рублей.

— При минимальном спросе как-то поехала за 4,5 рубля. Какого-то постоянно встречающегося повышенного коэффициента не заметила. Да, бывает, что спрос на какой-то короткий период возрастает, но в «Яндексе» есть опция уведомления о снижении спроса. Вызываешь чуть позже — и едешь по привычной цене.


А вот два заказа такси с разницей в полчаса. Стоимость поездки снизилась с 8,4 рубля до стандартных 5,3 рубля

А могут ли таксисты сами искусственно создавать ситуацию повышенного спроса? Теоретически — да. Но, как нам рассказали сами таксисты, на практике таким никто не занимается. Можно «вызывать» самого себя с другого телефона, но в разы таким способом коэффициент не повысишь.

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Теги: Минск
 
 
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Снег, приближающиеся праздники или хитрая тактика водителей? Пользователи сервисов «Яндекс.Такси» и Убер жалуются на высокий спрос и повышенные тарифы.
 
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