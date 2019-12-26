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«Жёстко и жестоко всё это было». Москвина рассказала о примах Большого театра
Источник материала: СТВ
Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но про их крутой нрав слагали легенды, рассказали в одной из серий документального цикла
Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра:
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Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но про их крутой...
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