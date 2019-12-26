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«Жёстко и жестоко всё это было». Москвина рассказала о примах Большого театра

27.12.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но про их крутой нрав слагали легенды, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».  

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра:
Вот эта статусность, действительно, существовала. И достаточно жёстко и жестоко всё это было, когда были примы, когда они там: «Деточка, что ты тут идёшь? Дай мне пройти, уступи дорогу – Я иду!»

«Жёстко и жестоко всё это было». Москвина рассказала о примах Большого театра

Люди в материале: Анастасия Москвина
 
 
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Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но про их крутой...
 
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