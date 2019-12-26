«Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов знал каждого по имени»

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Об истории Большого театра Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:

Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов любил очень – знал каждого по имени. И это, наверное, тоже влияло на то, что если он идёт в театр, следом за ним идёт весь кабинет.