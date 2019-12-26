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«Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов знал каждого по имени»
Источник материала: СТВ
Об истории Большого театра Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла
Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:
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«Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов знал каждого по имени»
Об истории Большого театра Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:Очень...
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