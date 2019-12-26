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«Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов знал каждого по имени»

27.12.2019 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об истории Большого театра Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».  

Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:
Очень большое внимание Машерова было к оперному театру. Он очень любил сам театр, певцов любил очень – знал каждого по имени. И это, наверное, тоже влияло на то, что если он идёт в театр, следом за ним идёт весь кабинет.

Люди в материале: Надежда Бунцевич
 
 
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Об истории Большого театра Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».   Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:Очень...
 
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