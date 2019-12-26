Неделя завершилась на бирже девальвацией к евро и доллару

Валютная корзина сегодня подорожала на 0,22% до максимума за 322 дня (без малого 11 месяцев).





За эту неделю её стоимость выросла на 0,59%, а с начала месяца уже на 1,79%.





Курс доллара вырос на 0,0081 BYN до 2,1065 BYN/USD. За последние два дня доллар подорожал на 0,0103 BYN, а с начала недели всего на 0,0068 BYN и оказался на максимуме за 15 дней.





По сравнению с началом декабря американская валюта подешевела на 0,0021 BYN. Напомним, что по итогам ноября был зафиксирован рост на +0,0569 BYN.





Кус евро подскочил на 0,0163 BYN до 2,3433 BYN/EUR.





Напомним, что вчера евровалюта покинула минимум за 25 дней. По итогам текущей недели её курс вырос на 0,0087 BYN, а с начала декабря он поднялся на 0,0226 BYN.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0012 BYN до 3,3985 BYN/100 RUB.





Предыдущие семь торгов подряд российская валюта укреплялась. За это время сотня российских рублей подорожала на 0,0449 BYN. С начала декабря рубль РФ укрепился к белорусскому рублю на 0,1078 BYN.





Напомним, что вчера курс российского рубля оказался на максимуме за 630 дней.





Итоги недели 23—27 декабря на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил предпоследнюю неделю 2019 года ослаблением сразу ко всем валютам:





курс доллара +0,32% (+0,0068 BYN);

курс евро +0,37% (+0,0087 BYN);

курс российского рубля +0,88% (+0,0297 BYN);









Центробанк России

Официальные курсы доллара и евро на завтра выросли:





доллар подорожал на 26 копеек до 62,0315 RUB/USD;

евро подскочил в цене сразу на 53 копейки до 69,0349 RUB/EUR.

Напомним, что на уходящей неделе курс доллара падал до минимума почти за 19 месяцев, а евро до минимума почти за два года.





Итоги недели на валютном рынке РФ

Российский рубль завершил неделю укреплением и к доллару, и к евро:





курс доллара −0,60% (−0,3756 RUB);

курс евро −0,49% (−0,3431 RUB).