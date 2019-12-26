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В Пинске прошла городская премия "Молодые таланты Пинска - 2019"

27.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Под занавес уходящего года в актовом зале городского Дома культуры собрались юные пинчане для участия в шестой церемонии награждения городской премией «Молодые таланты Пинска – 2019».




Заместитель председателя горисполкома Г.И.Поликовский поздравил ребят, которые на протяжении года прославляли свою малую родину на республиканских и международных просторах. Это лишний раз доказывает, что статус молодежной столицы Пинск получил по праву, ведь своими спортивными и творческими успехами ребята повышают авторитет не только нашего города, но и страны в целом. Геннадий Игнатьевич отметил, что особенно приятно, что в год, когда Пинск носил звание культурной столицы Беларуси, награжденных молодых талантов стало еще больше.




- Пинск всегда охотно поддерживает молодежные инициативы. Мы и в дальнейшем будем продолжать создавать все необходимые условия для реализации ваших талантов, - подытожил Г.И.Поликовский.




Премией были отмечены лишь победители и дипломанты республиканских и международных конкурсов, олимпиад, соревнований, конференций и фестивалей. А сколько еще областных и городских наград! 




Дипломы, а также памятные призы юношам и девушкам вместе с Геннадием Игнатьевичем вручали начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома В.Н.Кулак




главврач детской больницы Н.И.Телятицкий




и первый секретарь горкома БРСМ А.В.Колодич.




В номинациях «За достижения в учебно-научной деятельности» отмечены пятнадцать учащихся школ и гимназий города, «За творческие достижения» - 30, в том числе одиннадцать коллективов, «За спортивные достижения» - 30, «За достижения в сфере профессионально-технического, среднего специального и высшего образования» - 26.




В нынешнем году многие юноши и девушки принимали участие в выборной кампании, за что на церемонии были награждены отделом статистики г.Пинска и Пинского района.

На церемонии «Молодые таланты Пинска – 2019» прозвучали имена тех, кто своей неуемной энергией, целеустремленностью и яркостью завоевали право называться лучшими.

Ирина ДЕНИСОВИЧ
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Под занавес уходящего года в актовом зале городского Дома культуры собрались юные пинчане для участия в шестой церемонии награждения городской премией «Молодые...
 
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