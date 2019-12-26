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Беларуское приложение Flo стало самой популярной в мире разработкой для здоровья

27.12.2019 11:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По итогам 2019 года приложение беларусов с виртуальным ассистентом для девушек Flo стало самым популярным в мире в категории Health&Fitness. Об этом сообщает соучредитель компании Flo Health Дмитрий Гурский в Facebook.

Как показывает сервис для аналитики Appannie, приложение Flo – мировой лидер в App Store в категории Health&Fitness в 2019 году. Если же учитывать данные и App Store, и Google Play, то оно находится на втором месте после Mi Fit.

Напомним, Flo Health – проект, который начинался как календарь для отслеживания менструального цикла. Постепенно он превратился в полноценную платформу, которая помогает женщинам контролировать свое здоровье. Алгоритм работает с поддержкой искусственного интеллекта и сопровождает девушек в течение всего репродуктивного периода. Flo умеет обнаруживать заболевания – например, синдром поликистозных яичников (PCOS), который встречается у 10% женщин и приводит к бесплодию.

Стартап основали в 2015 году. Идея принадлежала известному беларускому ИТ-бизнесмену Юрию Гурскому. Сейчас компанией управляет брат Юрия – Дмитрий Гурский. Добавим, что контент в приложении Flo создают и проверяют эксперты – из Америки, Великобритании, Пенсильвании, ОАЭ, Беларуси и так далее. Активная месячная аудитория Flo – 26 миллионов пользователей.

 
 
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По итогам 2019 года приложение беларусов с виртуальным ассистентом для девушек Flo стало самым популярным в мире в категории Health&Fitness. Об этом сообщает соучредитель...
 
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