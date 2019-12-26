Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан будет поставлять свою нефть в Беларусь. Соглашение подпишут после всех процедур, сообщает «МИР 24».



Цены и объемы пока неизвестны. В планах – от одного до трех с половиной миллионов тонн в год. Стоимость определится при подписании договоров с добывающими компаниями Казахстана. Нефть будут перегонять по трубопроводу через Россию или по железной дороге.

«Определен механизм. Был решен вопрос транспортировки нефти. Сегодня проходят межведомственные внутренние процедуры согласования, прорабатывается техническая сторона дела. Политическое решение вопроса уже есть, понимание есть, поэтому надо теперь только ждать», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев.

Договоренности о поставках нефти из Казахстана в Беларусь были достигнуты во время последнего визита Александра Лукашенко в Нур-Султан.