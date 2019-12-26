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В Гомеле автобус насмерть сбил пьяного пешехода

27.12.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автобуса в Гомеле вечером 26 декабря. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что 46-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по улице Ильича со стороны улицы Жемчужной и в районе дома № 297а сбил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла вечером 26 декабря на улице Ильича.
 
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