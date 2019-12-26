Игра с огнем: почему белорусские власти волнуются из-за антиинтеграционных протестов

Политолог и один из инициаторов общественной кампании в защиту независимости Беларуси "Свежий ветер" Андрей Егоров заявил "Белорусскому партизану":





"Думаю, что, к сожалению, сами по себе эти акции не влияют напрямую на ход переговорного процесса. Причина этого – в количестве участников протестов и охвате Беларуси этими акциями".





Вместе с тем Андрей Егоров считает, что протесты в Минске могут быть использованы белорусскими властями как один из аргументов в переговорах.





"Мол, не следует торопиться с углублением интеграции, потому что смотрите, как в Беларуси на это нервно реагируют. Минск может сказать, что смелые предложения Москвы угрожают стабильности ситуации в стране", – полагает Андрей Егоров.





Аналогичного мнения придерживается директор института "Палітычная сфера" и доктор политических наук Андрей Казакевич.





"Непосредственного влияния на содержание переговоров такие акции не оказывают. Но создают дополнительный негативный фон для обсуждения интеграционных проектов. Это остается некоторой проблемой в двусторонних отношениях", – заявил "Белорусскому партизану" Андрей Казакевич.





Кремль внимательно следит за протестами в Минске

Оба политолога выразили мнение, что в Москве внимательно следят за происходящим в белорусской столице.





"Безусловно, в Кремле анализируют ситуацию с настроениями белорусов в отношении интеграции и учитывают их в своих рассчетах. Но давайте посмотрим, что они видят из Москвы: против интеграции выступает относительно небольшое количество участников, белорусские власти акции не разгоняют, но при желании могут это сделать, включив машину репрессий", – сказал Андрей Егоров.





Из чего он делает следующий вывод: "Я думаю, что россияне считают, что белорусские власти пока контролируют ситуацию. И поэтому можно игнорировать факт недовольства в белорусском обществе".





Андрей Казакевич полагает, что для Москвы протесты в Минске сюрпризом не стали.





"Не думаю, что для Кремля здесь есть какая-то неожиданность. Изначально было понятно, что идеи интеграции разделяются не всеми гражданами Беларуси. Можно спорить о масштабах антиинтеграционных настроений, но для российских властей очевидно, что они есть", – отметил директор института "Палітычная сфера".









Белорусские власти опасаются, что акции протеста могут выйти из-под контроля

О противоречивом отношении белорусских властей к антиинтеграционным протестам свидетельствуют недавние слова Александра Лукашенко в интервью "Эхо Москвы". С одной стороны глава Беларуси заявил, что понимает протестующих и не отвергает их точку зрения.





С другой стороны Лукашенко сказал, что акции не были массовыми и их организовывают за деньги западных фондов.





Андрей Казакевич объясняет такую противоречивую позицию страхом властей, что протесты могут превратиться во внутриполитическую проблему.





"Да, акции могут быть использованы Минском для усиления позиций в переговорах с Москвой. Можно сказать: может быть гораздо хуже, если мы не договоримся, сегодня протестующих несколько сотен, а завтра могут быть тысячи.





Вместе с тем для белорусских властей очень важно иметь контроль над внутриполитической ситуацией. Чтобы эти акции не вышли из-под контроля, и не были использованы оппонентами власти как минимум для повышения своей популярности.





Поэтому я не думаю, что белорусские власти будут всерьез играть с этим огнем. Для них это вопрос внутриполитической стабильности ", – считает директор института "Палітычная сфера".