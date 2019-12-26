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Игра с огнем: почему белорусские власти волнуются из-за антиинтеграционных протестов

27.12.2019 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протесты против интеграции с Россией продолжаются. Очередная акция в Минске запланирована на 29 декабря. Но влияют ли эти протесты на ход переговоров между Минском и Москвой?

Игра с огнем: почему белорусские власти волнуются из-за антиинтеграционных протестов
Политолог и один из инициаторов общественной кампании в защиту независимости Беларуси "Свежий ветер" Андрей Егоров заявил "Белорусскому партизану": 

"Думаю, что, к сожалению, сами по себе эти акции не влияют напрямую на ход переговорного процесса. Причина этого – в количестве участников протестов и охвате Беларуси этими акциями".

Вместе с тем Андрей Егоров считает, что протесты в Минске могут быть использованы белорусскими властями как один из аргументов в переговорах.

"Мол, не следует торопиться с углублением интеграции, потому что смотрите, как в Беларуси на это нервно реагируют. Минск может сказать, что смелые предложения Москвы угрожают стабильности ситуации в стране", – полагает Андрей Егоров.

Аналогичного мнения придерживается директор института "Палітычная сфера" и доктор политических наук Андрей Казакевич.

"Непосредственного влияния на содержание переговоров такие акции не оказывают. Но создают дополнительный негативный фон для обсуждения интеграционных проектов. Это остается некоторой проблемой в двусторонних отношениях", – заявил "Белорусскому партизану" Андрей Казакевич.

Кремль внимательно следит за протестами в Минске

Оба политолога выразили мнение, что в Москве внимательно следят за происходящим в белорусской столице.

"Безусловно, в Кремле анализируют ситуацию с настроениями белорусов в отношении интеграции и учитывают их в своих рассчетах. Но давайте посмотрим, что они видят из Москвы: против интеграции выступает относительно небольшое количество участников, белорусские власти акции не разгоняют, но при желании могут это сделать, включив машину репрессий", – сказал Андрей Егоров. 

Из чего он делает следующий вывод: "Я думаю, что россияне считают, что белорусские власти пока контролируют ситуацию. И поэтому можно игнорировать факт недовольства в белорусском обществе". 

Андрей Казакевич полагает, что для Москвы протесты в Минске сюрпризом не стали.

"Не думаю, что для Кремля здесь есть какая-то неожиданность. Изначально было понятно, что идеи интеграции разделяются не всеми гражданами Беларуси. Можно спорить о масштабах антиинтеграционных настроений, но для российских властей очевидно, что они есть", – отметил директор института "Палітычная сфера".


Белорусские власти опасаются, что акции протеста могут выйти из-под контроля 

О противоречивом отношении белорусских властей к антиинтеграционным протестам свидетельствуют недавние слова Александра Лукашенко в интервью "Эхо Москвы". С одной стороны глава Беларуси заявил, что понимает протестующих и не отвергает их точку зрения.

С другой стороны Лукашенко сказал, что акции не были массовыми и их организовывают за деньги западных фондов.

Андрей Казакевич объясняет такую противоречивую позицию страхом властей, что протесты могут превратиться во внутриполитическую проблему.

"Да, акции могут быть использованы Минском для усиления позиций в переговорах с Москвой. Можно сказать: может быть гораздо хуже, если мы не договоримся, сегодня протестующих несколько сотен, а завтра могут быть тысячи.

Вместе с тем для белорусских властей очень важно иметь контроль над внутриполитической ситуацией. Чтобы эти акции не вышли из-под контроля, и не были использованы оппонентами власти как минимум для повышения своей популярности. 

Поэтому я не думаю, что белорусские власти будут всерьез играть с этим огнем. Для них это вопрос внутриполитической стабильности ", – считает директор института "Палітычная сфера".
 
Теги: Минск
 
 
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Протесты против интеграции с Россией продолжаются. Очередная акция в Минске запланирована на 29 декабря. Но влияют ли эти протесты на ход переговоров между Минском...
 
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