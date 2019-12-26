Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества российской нефти

Источник материала: Ежедневник



фото: oilcapital.ru

После инцидента с «грязной» нефтью в этом году принято решение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН).

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго. «Белнефтехим» поддержал это решение.

На 2020 год запланирован первый этап проекта. СИКН будет установлена на 106-м км трассы нефтепровода "Унеча - Мозырь".

Напомним, в апреле этого года «Белнефтехим» зафиксировал резкое ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе - содержание хлорорганических соединений в десятки раз превышало предельные значения. В результате некоторые страны перестали принимать российскую нефть, белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке снизили загрузку и понесли убытки.