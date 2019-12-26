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Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества российской нефти
27.12.2019 14:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: oilcapital.ru
После инцидента с «грязной» нефтью в этом году принято решение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН).
Об этом сообщает
На 2020 год запланирован первый этап проекта. СИКН будет установлена на 106-м км трассы нефтепровода "Унеча - Мозырь".
Напомним, в апреле этого года «Белнефтехим» зафиксировал резкое ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе - содержание хлорорганических соединений в десятки раз превышало предельные значения. В результате некоторые страны перестали принимать российскую нефть, белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке снизили загрузку и понесли убытки.
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После инцидента с «грязной» нефтью в этом году принято решение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения...
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