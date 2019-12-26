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Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

27.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Они посетили Дивинский детский дом в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Воспитанники учреждения с интересом понаблюдали за театрализованным представлением у елки. Они пели и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли в подвижные игры. Вместе с ребятами в развлекательной программе поучаствовали Дмитрий Лукашенко с супругой и дочерьми. "Хочу поздравить всех с Рождеством и Новым годом, пожелать мира, добра и оптимизма. Пусть у вас в следующем году все будет хорошо", - сказал председатель Президентского спортивного клуба. Праздник по традиции завершился вручением подарков. Помимо сладостей воспитанникам детского дома переданы развивающие игрушки. Также учреждение получило газонокосилку. Ребята тепло поблагодарили гостей и подарили новогодние сувениры.

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

В Дивинском детском доме сегодня находятся 29 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Они живут в группах-квартирах, условия в которых максимально приближены к домашним. У большинства из ребят матери и отцы лишены родительских прав либо по какой-то причине не могут выполнять свои родительские обязанности. "Гостей в нашем детском доме бывает много, особенно в Новый год. Дети всегда с нетерпением ждут этот праздник и исполнения желаний, пишут письма Деду Морозу. Когда мечты сбываются - для них это наилучший подарок, - подчеркнула директор учреждения образования Наталья Порхачева. - В этом году у нас впервые открылась дошкольная группа, поэтому мы попросили сделать акцент на подарках для малышей. Хочется наполнить ее новыми игрушками, оборудованием".

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

"Акция "Наши дети" - очень хорошая традиция. Каждый ребенок имеет право на счастье, волшебство, особенно в преддверии Нового года", - считает средняя дочь Дмитрия Лукашенко Дарья. С ней полностью согласна старшая сестра Анастасия. Девушка призналась, что получила на празднике в Дивине заряд положительных эмоций и подарила их в ответ. "Такие праздники важны для детей. Атмосфера была очень уютной, позитивной", - добавила она.

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Сестры поделились, что в их семье Новый год является одним из долгожданных праздников. "Обычно все вместе собираемся дома за большим столом, готовим любимые блюда, смотрим интересные программы, концерты и сами устраиваем небольшие представления", - рассказали они. Еще в семье Дмитрия Лукашенко любят традицию новогодних предсказаний, добавила его младшая дочь Александра.

Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси по 10 января.

 
 
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