Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Сегодня быховчане все же дождались снега. Совпадение или волшебство, но первые снежинки закружились в тот момент, когда на площади Красовского собрались Деды Морозы со своими свитами.
Екатерина ГУРСКАЯ.
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27.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
Сегодня быховчане все же дождались снега. Совпадение или волшебство, но первые снежинки закружились в тот момент, когда на площади Красовского собрались Деды Морозы со своими свитами.
Екатерина ГУРСКАЯ.
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Сегодня быховчане все же дождались снега. Совпадение или волшебство, но первые снежинки закружились в тот момент, когда на площади Красовского
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