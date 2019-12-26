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Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

27.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Сегодня быховчане все же дождались снега. Совпадение или волшебство, но первые снежинки закружились в тот момент, когда на площади Красовского собрались Деды Морозы со своими свитами.

Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Зимнее «наШЕСТВИЕ»: Деды Морозы прошли по главной улице Быхова (фото)

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Сегодня быховчане все же дождались снега. Совпадение или волшебство, но первые снежинки закружились в тот момент, когда на площади Красовского
 
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