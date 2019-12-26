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"Нафтан" обсуждает с Латвией механизм альтернативного импорта нефти

27.12.2019 16:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис посетил ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.), в ходе встречи с руководством предприятия, в частности, обсуждался механизм альтернативного импорта нефти через латвийский порты, сообщило корпоративное издание "Вестник Нафтана".

"Как отдельный вопрос также обсуждался потенциал использования латвийского транспортного коридора не только для перевозки готовой продукции ОАО "Нафтан", но и для поставок на предприятие альтернативного сырья", - отмечается в публикации.

Также стороны высказали взаимную заинтересованность "в появлении нового продукта - нефтяного кокса - и в перспективах его возможного транзита через порты Латвии".

Как сообщалось, Беларусь с 2019 года начала активный поиск альтернативных РФ поставок нефти с учетом удорожания импорта российской нефти в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере.


Через северную ветку белорусского участка МН "Дружба" (филиал "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба") имеются технические возможности транзита нефти в страны Балтии в АО "ОРЛЕН Летува" (Литва) и порт Вентспилс (Латвия) посредством магистральных нефтепроводов "Полоцк-Биржай-Мажейкяй" и "Полоцк-Вентспилс". 

При запуске этих нефтепроводов в реверс имеется техническая возможность прокачки нефти в обратном направлении, в том числе из порта Вентспилс.

Также филиал "Новополоцк" обеспечивает транспортировку российской нефти в ОАО "Нафтан" по магистральным нефтепроводам "Унеча-Полоцк" и "Сургут-Полоцк".

"Нафтан" введен в эксплуатацию в 1963 году, акционирован в 2002 году. В 2008 году в состав АО включен нефтехимический завод "Полимир". Госдоля в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%. 

В 2018 году мощности предприятия по переработке нефти увеличены до 12 млн тонн. В 2018 году "Нафтан" переработал около 8,3 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2017 года. Объем переработки в 2019 году ожидается на прошлогоднем уровне.
 
 
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Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис посетил ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.), в ходе встречи с руководством предприятия, в частности, обсуждался механизм...
 
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