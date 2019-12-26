"Нафтан" обсуждает с Латвией механизм альтернативного импорта нефти

"Как отдельный вопрос также обсуждался потенциал использования латвийского транспортного коридора не только для перевозки готовой продукции ОАО "Нафтан", но и для поставок на предприятие альтернативного сырья", - отмечается в публикации.





Также стороны высказали взаимную заинтересованность "в появлении нового продукта - нефтяного кокса - и в перспективах его возможного транзита через порты Латвии".





Как сообщалось, Беларусь с 2019 года начала активный поиск альтернативных РФ поставок нефти с учетом удорожания импорта российской нефти в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере.









Через северную ветку белорусского участка МН "Дружба" (филиал "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба") имеются технические возможности транзита нефти в страны Балтии в АО "ОРЛЕН Летува" (Литва) и порт Вентспилс (Латвия) посредством магистральных нефтепроводов "Полоцк-Биржай-Мажейкяй" и "Полоцк-Вентспилс".





При запуске этих нефтепроводов в реверс имеется техническая возможность прокачки нефти в обратном направлении, в том числе из порта Вентспилс.





Также филиал "Новополоцк" обеспечивает транспортировку российской нефти в ОАО "Нафтан" по магистральным нефтепроводам "Унеча-Полоцк" и "Сургут-Полоцк".





"Нафтан" введен в эксплуатацию в 1963 году, акционирован в 2002 году. В 2008 году в состав АО включен нефтехимический завод "Полимир". Госдоля в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%.





В 2018 году мощности предприятия по переработке нефти увеличены до 12 млн тонн. В 2018 году "Нафтан" переработал около 8,3 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2017 года. Объем переработки в 2019 году ожидается на прошлогоднем уровне.