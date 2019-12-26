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Serverspace — громкое имя белорусского VDS-провайдера нового поколения

27.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Serverspace — 11-летний провайдер из Беларуси, придавший сегменту виртуальной инфраструктуры статус «массового», т.е. максимально доступного и распространенного.

Сегодня бренд присутствует в 5 странах, предлагая недорогой, но качественный аналог физического сервера.

Ассортимент услуг
Основная специализация Serverspace — сервис аренды «облачной» ИТ-инфраструктуры, на которой размещаются продукты 1С и/или интернет-проекты (сайты, интернет-магазины и т.д.), тестируются приложения и т.д.

Компания полностью сконцентрирована на виртуальных VPS серверах любой мощности, помогая  своим клиентам совершать любые действия с арендованным «облаком»: настраивать сетевую схему, конфигурировать и разворачивать, управлять доменными зонами и мониторингом, а также заказывать надежные SSL-сертификаты.

Особенности услуг

- Скорость и мобильность услуг
Виртуальный сервер подключается, в среднем, в течение 1 минуты — ровно столько проходит времени от оформления заявки до начала пользования услугой. Быстротой характеризуются и диски SSD, а также выпуск SSL-сертификатов: время их ожидания составляет примерно 2 минуты!

- Защита пользователя
Достигается качественными SSL-сертификатами, усиленными финансовой гарантией провайдера.

- Транснациональная доступность услуги
Провайдер предлагает хостинг VPS не только у себя на родине, но и в Европе и США.

Ценовая политика
Стоимость сервиса Serverspace снижена до предела! Например, 1 месяц использования самого демократичного виртуального сервера обойдется в 8 белорусских рублей в месяц. В выгодный тариф входит 1 CPU Core, 1 Гб RAM и 25 Гб SSD.

Нижняя отметка цены за месячное пользование виртуальной инфраструктурой — 15,9 белорусских рублей.

Стоимость годового SSL-сертификата стартует с отметки 12 рублей.

Это финальные цифры, в которые не включены наценки (их просто нет!).

Если абонент производит единовременную оплату, то ему в подарок дискретно начисляются бонусы. Например, при оплате от 150 рублей вы получаете бонус + 10% к оплаченной сумме, а от 300 рублей - уже 20%.

Преимущества и достижения
Serverspace работает на оборудовании уровня Enterprise, произведенного мировыми лидерами Cisco и NetApp. Используются высококачественные дублированные каналы связи и резервированное оборудование. Гарантирована тройная репликация данных и их 99,99% доступности.

Абсолютно каждому абоненту компании гарантированы 3 «кита» комфортного сервиса:

  • быстрый, измеряемый минутами с момента подключения, старт;
  • крайне простое управление;
  • масштабирование, не требующее специальных познаний.

Собственно, в этом несложно убедиться, воспользовавшись бесплатным тестированием прямо на serverspace.by — официальном сайте провайдера, предлагающего и индивидуальные решения.

 
 
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Serverspace — 11-летний провайдер из Беларуси, придавший сегменту виртуальной инфраструктуры статус «массового», т.е. максимально доступного и распространенного.
 
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