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Serverspace — громкое имя белорусского VDS-провайдера нового поколения
27.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Serverspace — 11-летний провайдер из Беларуси, придавший сегменту виртуальной инфраструктуры статус «массового», т.е. максимально доступного и распространенного.
Сегодня бренд присутствует в 5 странах, предлагая недорогой, но качественный аналог физического сервера.
Ассортимент услуг
Компания полностью сконцентрирована на виртуальных VPS серверах любой мощности, помогая своим клиентам совершать любые действия с арендованным «облаком»: настраивать сетевую схему, конфигурировать и разворачивать, управлять доменными зонами и мониторингом, а также заказывать надежные SSL-сертификаты.
Особенности услуг
- Скорость и мобильность услуг
- Защита пользователя
- Транснациональная доступность услуги
Ценовая политика
Нижняя отметка цены за месячное пользование виртуальной инфраструктурой — 15,9 белорусских рублей.
Стоимость годового SSL-сертификата стартует с отметки 12 рублей.
Это финальные цифры, в которые не включены наценки (их просто нет!).
Если абонент производит единовременную оплату, то ему в подарок дискретно начисляются бонусы. Например, при оплате от 150 рублей вы получаете бонус + 10% к оплаченной сумме, а от 300 рублей - уже 20%.
Преимущества и достижения
Абсолютно каждому абоненту компании гарантированы 3 «кита» комфортного сервиса:
Собственно, в этом несложно убедиться, воспользовавшись бесплатным тестированием прямо на serverspace.by — официальном сайте провайдера, предлагающего и индивидуальные решения.
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Serverspace — 11-летний провайдер из Беларуси, придавший сегменту виртуальной инфраструктуры статус «массового», т.е. максимально доступного и распространенного.
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