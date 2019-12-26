Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

Источник материала: Вороновская газета





В канун Нового года здесь собрались более 2 000 одаренных ребят от 8 до 14 лет со всей Беларуси. Среди них – отличники учебы, победители школьных олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, кадеты и спортсмены. Вдохновляться красочным праздником, обзаводиться новыми знакомствами отправились и талантливые ребята из Гродненской области. Самыми яркими и свежими впечатлениями поделились участники торжества. Главная елка страны во Дворце Независимости с участием Президента за долгие годы стала еще одной новогодней традицией и яркими буквами вписана в историю нашей страны.здесь собрались более 2 000 одаренных ребят от 8 до 14 лет со всей Беларуси. Среди них – отличники учебы, победители школьных олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, кадеты и спортсмены. Вдохновляться красочным праздником, обзаводиться новыми знакомствами отправились и талантливые ребята из Гродненской области. Самыми яркими и свежими впечатлениями поделились участники торжества.













Анастасия Онисько, 11 лет, г. Гродно:



– В Минск мы приехали накануне и уже успели посетить цирк. С нетерпением ждали самого главного события – начала новогоднего праздника. Запомнилось ощущение, будто Дворец Независимости окунулся в атмосферу сказки, а мы погрузились в нее вместе с ним. На протяжении всех дней пребывания в столице беспощадно заполняли свои гаджеты, делая сотни селфи! Впечатлений очень много! Будет, что рассказать и чем поделиться с родными и друзьями!

Кирилл Буйницкий, 14 лет, г. Гродно:



– Восхищение, легкая робость и радость, кажется, в этот день удалось испытать всю гамму чувств. Ведь праздник получился искренним и настоящим. В этом сказочном хороводе было очень много улыбок, смеха и радости. Запомнилось, конечно, представление. Добрый сюжет, прекрасная музыка и невероятные декорации – все это потрясающе!

Виталий Кетрик, 10 лет, г. Березовка:



– Перед началом спектакля с поздравлением выступил Президент. Он пожелал каждому из нас найти себя, достигнуть всех намеченных планов и, в первую очередь, состояться как личности. Приятно было слышать такие слова и чувствовать себя частью этого праздника.

Полина Цыбульская, 12 лет, г. Щучин:



– Сотням мальчишек и девчонок, в том числе мне, этот праздник запомнится на всю жизнь. Ведь шанс посетить главную елку выпадет не многим, а значит, можно смело сказать, что одно из новогодних желаний уже сбылось. Все было просто незабываемо! Побольше бы таких добрых традиций, ведь они дарят веру в добро и в то, что любые мечты могут стать реальностью.

Матвей Милосницкий, 13 лет, г. Гродно:





– Для каждого из нас праздничная елка – это целый яркий мир, а когда она еще проходит с таким масштабом, то эмоции просто переполняют. Своей учебой и усердием мы заслужили это право. Сейчас с уверенностью могу сказать, что такой новогодний сюрприз – отличный стимул, чтобы в следующем году снова оказаться в числе самых талантливых школьников.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ https://grodnonews.by/