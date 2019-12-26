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Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

27.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

Главная елка страны во Дворце Независимости с участием Президента за долгие годы стала еще одной новогодней традицией и яркими буквами вписана в историю нашей страны. В канун Нового года здесь собрались более 2 000 одаренных ребят от 8 до 14 лет со всей Беларуси. Среди них – отличники учебы, победители школьных олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, кадеты и спортсмены. Вдохновляться красочным праздником, обзаводиться новыми знакомствами отправились и талантливые ребята из Гродненской области. Самыми яркими и свежими впечатлениями поделились участники торжества.
 
Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?
Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?
Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?
Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?
Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?
 

Анастасия Онисько, 11 лет, г. Гродно:

Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

– В Минск мы приехали накануне и уже успели посетить цирк. С нетерпением ждали самого главного события – начала новогоднего праздника. Запомнилось ощущение, будто Дворец Независимости окунулся в атмосферу сказки, а мы погрузились в нее вместе с ним. На протяжении всех дней пребывания в столице беспощадно заполняли свои гаджеты, делая сотни селфи! Впечатлений очень много! Будет, что рассказать и чем поделиться с родными и друзьями!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кирилл Буйницкий, 14 лет, г. Гродно:

Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

– Восхищение, легкая робость и радость, кажется, в этот день удалось испытать всю гамму чувств. Ведь праздник получился искренним и настоящим. В этом сказочном хороводе было очень много улыбок, смеха и радости. Запомнилось, конечно, представление. Добрый сюжет, прекрасная музыка и невероятные декорации – все это потрясающе!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виталий Кетрик, 10 лет, г. Березовка:

Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

– Перед началом спектакля с поздравлением выступил Президент. Он пожелал каждому из нас найти себя, достигнуть всех намеченных планов и, в первую очередь, состояться как личности. Приятно было слышать такие слова и чувствовать себя частью этого праздника.

 
 
 
 
 

Полина Цыбульская, 12 лет, г. Щучин:

Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

– Сотням мальчишек и девчонок, в том числе мне, этот праздник запомнится на всю жизнь. Ведь шанс посетить главную елку выпадет не многим, а значит, можно смело сказать, что одно из новогодних желаний уже сбылось. Все было просто незабываемо! Побольше бы таких добрых традиций, ведь они дарят веру в добро и в то, что любые мечты могут стать реальностью. 

 
 
 
 

Матвей Милосницкий, 13 лет, г. Гродно:

Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?

– Для каждого из нас праздничная елка – это целый яркий мир, а когда она еще проходит с таким масштабом, то эмоции просто переполняют. Своей учебой и усердием мы заслужили это право. Сейчас с уверенностью могу сказать, что такой новогодний сюрприз – отличный стимул, чтобы в следующем году снова оказаться в числе самых талантливых школьников.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Главная елка страны во Дворце Независимости с участием Президента за долгие годы стала еще одной новогодней традицией и яркими буквами вписана в историю нашей...
 
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