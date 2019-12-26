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Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы

27.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы

Уникальный мобильный платежный сервис Оплати расширяет партнерскую сеть. Сегодня с помощью QR-кода можно рассчитаться за обед, сходить в кино, получить медицинские услуги, купить гаджеты, стройматериалы, ювелирные украшения, автомобиль. В преддверии нового года крупнейший универмаг столицы начал принимать платежи по QR-коду. А это значит, что для похода в ГУМ достаточно иметь при себе только смартфон.

Оплати – это виртуальный кошелек с электронными деньгами, который хранится на вашем смартфоне. Пополнить его можно с карточек любых банков без комиссии, при этом денежные средства на него зачисляются мгновенно.

Придя в ГУМ, вы можете рассчитаться за свои покупки с помощью приложения Оплати. Продавец отсканирует QR-код с вашего смартфона и спишет необходимую сумму.

Если при расчете в кассе универмага вы вдруг поймете, что денег на покупку не хватает, вежливо запросите недостающую сумму у близких или друзей прямо во встроенном мессенджере Оплати, а потом примите деньги с помощью одного клика. Перевод происходит практически мгновенно.

Точно так же и вы можете перевести определенную сумму тому, кому пожелаете. И это все без комиссии! Немаловажен и тот факт, что вся история переводов отображается в интерфейсе приложения. Значит, вы не забудете, кто должен вам деньги и кому должны вы.

Помимо всего прочего, Оплати позволяет создавать групповой кошелек и собирать деньги на общие цели. Например, у вашего коллеги юбилей. Вы с коллективом в чате обсудили, что лучше подарить, а затем аккумулировали средства в одном кошельке. Ну а дальше можно отправляться в ГУМ за подарком!

Как опробовать сервис?

1. Установите бесплатное приложение – оно доступно для iOS и Android.

2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка.

3. Оплачивайте товары с помощью QR-кода.

Ну а если вы владелец бизнеса или ИП, подключайтесь к «Оплати-Бизнес» и экономьте время и деньги. Отсутствие комиссий по эквайрингу и необходимость приобретения специального оборудования – главные преимущества сервиса.

Как подключиться к сервису владельцам бизнеса?

Подключись, оплати!

 
 
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Уникальный мобильный платежный сервис Оплати расширяет партнерскую сеть. Сегодня с помощью QR-кода можно рассчитаться за обед, сходить в кино, получить медицинские...
 
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