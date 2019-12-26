С 1 января подорожают сигареты. Импортеры и производители до сих пор не озвучили новые цены. Почему?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января 2020 года должны измениться цены на некоторые марки сигарет. Однако производители и импортеры пока не озвучили, как конкретно поменяется их стоимость. Причина — планируются изменения налогового законодательства с 1 января 2020 года, пояснили в Министерстве по налогам и сборам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В связи с планируемыми изменениями налогового законодательства с 1 января 2020 года, информация о заявленных ОАО «ГТФ „Неман“, ООО „Табак-инвест“, ГП „Беларусьторг“ и СЗАО „ЭНЕРГО-ОИЛ“ максимальных розничных ценах, применяемых с 1 января 2020 года за одну пачку, по каждой марке (каждому наименованию) сигарет с фильтром, производимых в Беларуси и ввозимых на ее территорию, а также соответствии этих цен одной из трех ценовых групп, будет размещена на сайте МНС не позднее 31 декабря 2019 года», — уточнили в МНС.

10 декабря Александр Лукашенко провел совещание, на котором потребовал не допустить удорожания сигарет в Беларуси при унификации налогового законодательства с Россией.

— Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Беларуси. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет. — Прим. редакции), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси, — подчеркнул Лукашенко. — При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий.

Министр финансов Максим Ермолович пояснил, что унификация акцизной политики не должна увеличить оборот нелегальной продукции. «Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения», — добавил Ермолович.

Бюджет Беларуси ежегодно получает более 800 млн рублей от акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли поступает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители, сказал министр финансов.

На сколько вырастут в 2020 году ставки акцизов?

На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию в Беларуси на 15%. Соответственно вырастут и розничные цены.

В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января 2019 года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. Насколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.