Однако планы поменялись. Уже в Лиде у женщины начались схватки, она начала рожать прямо в салоне автомобиля. Водитель такси не растерялся и успешно принял роды, пишет
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В Лиде таксист принял роды у пассажирки прямо в автомобиле
27.12.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Однако планы поменялись. Уже в Лиде у женщины начались схватки, она начала рожать прямо в салоне автомобиля. Водитель такси не растерялся и успешно принял роды, пишет
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Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря. Роды прошли успешно.
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