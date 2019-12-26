В Лиде таксист принял роды у пассажирки прямо в автомобиле

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Однако планы поменялись. Уже в Лиде у женщины начались схватки, она начала рожать прямо в салоне автомобиля. Водитель такси не растерялся и успешно принял роды, пишет БЕЛТА . Они прошли без осложнений. Вскоре мужчина вызвал скорую. Сейчас мама и новорожденная в больнице, с ними все в порядке.