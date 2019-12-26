﻿ В Лиде таксист принял роды у пассажирки прямо в автомобиле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде таксист принял роды у пассажирки прямо в автомобиле

27.12.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Лиде таксист принял роды у пассажирки прямо в автомобиле
Фото из открытых источников

В Лиде таксист принял роды у пассажирки прямо в автомобиле Где лучше рожать? Мнения мамочек, которые рожали детей в Беларуси
Как стало известно, необычный случай произошел 27 декабря около 00.30. Жительница Березовки в Лидском районе вызвала такси, чтобы доехать до роддома. С собой она взяла свою маленькую дочь, чтобы по дороге отвезти ее родственникам, так как ее не было с кем оставить.

Однако планы поменялись. Уже в Лиде у женщины начались схватки, она начала рожать прямо в салоне автомобиля. Водитель такси не растерялся и успешно принял роды, пишет БЕЛТА. Они прошли без осложнений. Вскоре мужчина вызвал скорую. Сейчас мама и новорожденная в больнице, с ними все в порядке.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря. Роды прошли успешно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Время чудес, или Как прошла Главная елка страны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика