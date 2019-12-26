|
Дмитрий Лукашенко с семьёй вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостей встречали в Дивинском детском доме в Кобринском районе. Здесь находятся 29 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. У большинства из ребят матери и отцы лишены родительских прав либо по какой-то причине не могут выполнять свои родительские обязанности.
Дмитрий Лукашенко с супругой и дочерьми вместе с ребятами смотрели за театрализованным представлением у елки. Песни, танцы, игры – веселья и ярких эмоций хватило всем.
Дмитрий Лукашенко, председатель республиканского объединения «Президентский спортивный клуб»:
Дарья Лукашенко:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в благотворительной акции «Наши...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)