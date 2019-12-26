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Александра Романовская признана лучшим спортсменом Беларуси в 2019 году

27.12.2019 17:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александра Романовская признана лучшим спортсменом Беларуси в 2019 году
Фото из открытых источников

Профильная газета «Спортивная панорама» провела опрос среди журналистов на звание лучшего спортсмена Беларуси. Большинство участников голосования отдали свои предпочтения молодой фристайлистке Александре Романовской. В минувшем сезоне спортсменка завоевала титул чемпионки мира.

Александра Романовская признана лучшим спортсменом Беларуси в 2019 году Белорусские журналисты признали лучшим спортсменом года Анну Гуськову

Второе место в опросе занял дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко, которые выступают в гребле на байдарках. Тройку лучших замкнула теннисистка Арина Соболенко. Четвертой стала пятиборка Ольга Силкина, а лучшим из мужчин стал тяжелоатлет Андрей Арямнов (общее пятое место).

Лучшим тренером признан Владимир Шантарович, лучшей игровой командой – сборная по пляжному футболу, неигровой – сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

Напомним, в 2018 году лучшей спортсменкой года была признана другая фристайлистка олимпийская чемпионка Анна Гуськова, лучшим спортсменом – олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров.

 
 
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Фристайлистка стала лучшей по итогам голосования журналистов.
 
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