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Рождественская традиция. Девушка 13 лет фотографируется с питомцем возле ёлки
Источник материала: СТВ
Рождество – праздник регулярный, поэтому многие люди создают определённые традиции. Например, можно
Именно такой обычай соблюдает пользовательница Reddit, которая
«Наше первое Рождество вместе и наше тринадцатое Рождество вместе!» – написала автор публикации.
В комментариях пользователи отметили, что для своих 13 лет собака отлично выглядит, и пожелали питомцу долгих лет жизни.
Кстати, ранее мы показывали две фотографии парня и его питомца.
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Рождество – праздник регулярный, поэтому многие люди создают определённые традиции. Например, можно строить маленькую деревню на лестнице. А можно каждый год...
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