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Рождественская традиция. Девушка 13 лет фотографируется с питомцем возле ёлки

27.12.2019 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рождество – праздник регулярный, поэтому многие люди создают определённые традиции. Например, можно строить маленькую деревню на лестнице. А можно каждый год фотографироваться со своим питомцем возле ёлки. 

Именно такой обычай соблюдает пользовательница Reddit, которая опубликовала свой снимок с собакой. 

«Наше первое Рождество вместе и наше тринадцатое Рождество вместе!» – написала автор публикации. 

Рождественская традиция. Девушка 13 лет фотографируется с питомцем возле ёлки
Фото: reddit.com/user/_psa115_ 

Настоящая дружба. Девушка показала, как она и её питомец изменились за 17 лет 

В комментариях пользователи отметили, что для своих 13 лет собака отлично выглядит, и пожелали питомцу долгих лет жизни. 

Кстати, ранее мы показывали две фотографии парня и его питомца.

Разница между снимками составляет 15 лет – здесь подробности

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Рождество – праздник регулярный, поэтому многие люди создают определённые традиции. Например, можно строить маленькую деревню на лестнице. А можно каждый год...
 
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