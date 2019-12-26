Рождественская традиция. Девушка 13 лет фотографируется с питомцем возле ёлки

Источник материала: СТВ

Рождество – праздник регулярный, поэтому многие люди создают определённые традиции. Например, можно строить маленькую деревню на лестнице. А можно каждый год фотографироваться со своим питомцем возле ёлки.

Именно такой обычай соблюдает пользовательница Reddit, которая опубликовала свой снимок с собакой.

«Наше первое Рождество вместе и наше тринадцатое Рождество вместе!» – написала автор публикации.



Фото: reddit.com/user/_psa115_

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В комментариях пользователи отметили, что для своих 13 лет собака отлично выглядит, и пожелали питомцу долгих лет жизни.

Кстати, ранее мы показывали две фотографии парня и его питомца.