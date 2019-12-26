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В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

27.12.2019 17:10 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

27 декабря Ганцевичи посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, генерал-майор внутренней службы Анатолий Долголевец. Анатолий Владимирович встретился с руководством и личным составом Ганцевичского РОЧС, а также побывал в СШ № 3, где в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год» провел встречу со школьниками и ответил на все интересующие вопросы.

Подробнее о визите заместителя министра по чрезвычайным ситуациям читайте в первом номере «СП» 2020 года.

В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

Текст и фото Владимира Соколова


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27 декабря Ганцевичи посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, генерал-майор внутренней службы Анатолий Долголевец. Анатолий...
 
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