В Ганцевичах побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

27 декабря Ганцевичи посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, генерал-майор внутренней службы Анатолий Долголевец. Анатолий Владимирович встретился с руководством и личным составом Ганцевичского РОЧС, а также побывал в СШ № 3, где в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год» провел встречу со школьниками и ответил на все интересующие вопросы.

Подробнее о визите заместителя министра по чрезвычайным ситуациям читайте в первом номере «СП» 2020 года.

















































Текст и фото Владимира Соколова

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