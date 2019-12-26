ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске продолжились суды над участниками митингов против интеграции с Россией

27.12.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Минске продолжились суды над участниками митингов против интеграции с Россией

фото: svoboda.org

Оштрафованы уже около двух десятков человек, общая сумма штрафов превысила 18 тыс. рублей. Некоторые задержанные активисты встретят Новый год в изоляторе.

Вчера и сегодня продолжались суды над людьми, участвовавшими в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Большинство получили крупные штрафы (для отдельных участников суммы превышали 1,2 тыс.рублей).

Лидер партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец приговорен к 15 суткам ареста. Также 15 суток получил активист движения Legalize Belarus Станислав Шашок.

Активист "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков за участие в трех митингах в совокупности получил штрафов на сумму 1,2 тыс. долларов. Также его приговорили к 10 суткам ареста. 

Всех судили по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оштрафованы уже около двух десятков человек, общая сумма штрафов превысила 18 тыс. рублей. Некоторые задержанные активисты встретят Новый год в изоляторе.
 
Новости дня
Новости разные
 
С моцареллой и печью-гриль. После реконструкции на месте универсама «Фрунзенский» открылся «Виталюр»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика