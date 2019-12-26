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В Минске продолжились суды над участниками митингов против интеграции с Россией
27.12.2019 17:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: svoboda.org
Оштрафованы уже около двух десятков человек, общая сумма штрафов превысила 18 тыс. рублей. Некоторые задержанные активисты встретят Новый год в изоляторе.
Вчера и сегодня продолжались суды над людьми, участвовавшими в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Большинство получили крупные штрафы (для отдельных участников суммы превышали 1,2 тыс.рублей).
Лидер партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец приговорен к 15 суткам ареста. Также 15 суток получил активист движения Legalize Belarus Станислав Шашок.
Активист "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков за участие в трех митингах в совокупности получил штрафов на сумму 1,2 тыс. долларов. Также его приговорили к 10 суткам ареста.
Всех судили по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.
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Оштрафованы уже около двух десятков человек, общая сумма штрафов превысила 18 тыс. рублей. Некоторые задержанные активисты встретят Новый год в изоляторе.
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