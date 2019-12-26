В Минске продолжились суды над участниками митингов против интеграции с Россией

Источник материала: Ежедневник



фото: svoboda.org

Оштрафованы уже около двух десятков человек, общая сумма штрафов превысила 18 тыс. рублей. Некоторые задержанные активисты встретят Новый год в изоляторе.

Вчера и сегодня продолжались суды над людьми, участвовавшими в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Большинство получили крупные штрафы (для отдельных участников суммы превышали 1,2 тыс.рублей).

Лидер партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец приговорен к 15 суткам ареста. Также 15 суток получил активист движения Legalize Belarus Станислав Шашок.

Активист "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков за участие в трех митингах в совокупности получил штрафов на сумму 1,2 тыс. долларов. Также его приговорили к 10 суткам ареста.

Всех судили по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.