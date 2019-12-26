ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад

27.12.2019 16:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Пропавший семь лет назад кот по кличке Табс вернулся к семье как раз к Рождеству. Супруги считают, что это праздничное чудо. 

Как сообщает Daily Mirror, жители британского острова Шеппи потеряли своего кота в феврале 2013 года. Спустя почти семь лет, 24 декабря 2019 года, случайная прохожая обратила внимание на измождённого кота. 

Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад
Фото: SWNS.COM 

Несколько людей захотели помочь животному. Они обнаружили у него микрочип, благодаря которому удалось найти хозяев. Когда супругам позвонили, они не смогли сдержать слёз. Мужчина сначала подумал, что это какая-то шутка, но, услышав имя кота, поверил. 

Супруги приехали за Табсом и забрали его. Кот выглядел неважно, он был истощён, его шерсть была спутана, тело покрывали раны. Семейная пара поверить не может, что животное не только дожило до 19 лет, но и дождалось встречи с хозяевами. 

Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад
Фото: SWNS.COM 

Теперь Табс находится дома и восстанавливает силы. Женщина, которая нашла кота, обрадовалась, что питомец вернулся в семью. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о похожем случае.

Кошка потеряла хозяев и восемь лет жила на улице – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропавший семь лет назад кот по кличке Табс вернулся к семье как раз к Рождеству. Супруги считают, что это праздничное чудо.  Как сообщает Daily Mirror, жители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин выпустит облигаций на 160 миллионов долларов в первом квартале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика