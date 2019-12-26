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Минфин выпустит облигаций на 160 миллионов долларов в первом квартале
27.12.2019 16:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: naviny.by
Министерство опубликовало график размещения государственных облигаций на первые три месяца 2020 года.
Планируемый объем эмиссии составит до 160 млн долларов в эквиваленте. Облигации в долларах будут иметь срок обращения не менее 5 лет. Согласно, графику, выпуски состоятся 14 января и 13 февраля.
Согласно Закону о бюджете на будущий год, всего в 2020-м государство планирует размещение на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму 600 млн долларов в эквиваленте.
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Министерство опубликовало график размещения государственных облигаций на первые три месяца 2020 года.
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