В Ивьевском районе во время охоты мужчина подстрелил своего знакомого

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, двое жителей Ивьевского района отправились на незаконную охоту на дикого кабана. Во время охоты один из мужчин совершил выстрел по неясно видному силуэту. Выяснилось, что это был силуэт его 61-летнего знакомого. Мужчина получил огнестрельное пулевое ранение.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна ПОЗНЯК, оба охотника привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.15.37 Кодекса об административных правонарушениях (охота без надлежащего на то разрешения). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 25 базовых величин (637,5 руб.) с лишением специального права сроком на 1 год и конфискацией оружия и боеприпасов.

Кроме того, 54-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст. 155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности), а также по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение боеприпасов). Расследование уголовного дела завершено, дело передано прокурору для направления в суд.