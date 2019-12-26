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«Рассматривает небо и играет». А вы замечали, что Караченцов в «Белых росах» в гнезде аиста не смотрит вниз? Рассказываем, почему
Источник материала: СТВ
В 1983 году «Беларусьфильм» объявляет конкурс сценаристов. По его условиям, проект победителя тут же идёт в производство. Мнение жюри тогда было единогласным – лучшей признали работу 30-летнего Алексея Дударева, который написал пронзительную историю о деревне, доживающей свои последние дни. Сегодня лишь единицы знают, что сценария могло и вовсе не быть. Дударев днями и ночами пропадал в ТЮЗе, где он работал в те годы, рассказали в одной из серий документального цикла
Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:
Сразу же после подведения итогов в квартире молодого сценариста раздался телефонный звонок.
На Роль Федоса даже пробовался сам Юрий Никулин! Однако ставку всё же решили сделать на сдержанность и монументальность Санаева. К тому же, роль балагура и весельчака уже была отведена Борису Новикову.
Игорь Волчек, мультипликатор, режиссёр, композитор:
В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы»
Съёмки шли по плану. Однако без эксцессов не обошлось. Сцена, где младший сын Василий играет в гнезде аиста на гармошке, далась с большим трудом. И, в первую очередь, самому исполнителю роли – Николаю Караченцову. Актёр очень боялся высоты. Однако режиссёр был непреклонен. Для того, чтобы спустить актёра на землю, пришлось вызывать пожарный расчёт.
Многие сцены были взяты не из головы, а из реальной жизни. Например, когда герои дают собаке кусок хлеба, смоченный в настойке. Аналогичный случай произошел со знакомым Дударева во время службы в армии. Солдаты не придумали ничего другого, как проверить на четвероногом питомце жидкость, найденную ими в части.
Эпичная история о стирании границ города и деревни была показана необычайно легко и иронично. А сами актёры как будто оттягивали момент расставания.
Алексей Дударев:
Премьера фильма состоялась в Москве в Доме кино. Это стало настоящим светским событием, на котором собрались первые лица столицы. Зал был набит до отказа! Впрочем, сценарист её не увидел.
Алексей Дударев:
В хранилище даже есть отдельная экспозиция, посвященная культовой ленте. Обычный в те годы реквизит – сегодня самые ценные экспонаты!
Когда они там все вместе находились на кухне, вот эта рубашечка у нас осталась. Мы её храним, как память о Гарбуке.
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«Рассматривает небо и играет». А вы замечали, что Караченцов в «Белых росах» в гнезде аиста не смотрит вниз? Рассказываем, почему
В 1983 году «Беларусьфильм» объявляет конкурс сценаристов. По его условиям, проект победителя тут же идёт в производство. Мнение жюри тогда было единогласным –...
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