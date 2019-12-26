Спальня, кухня и душ. Мазовские гонщики собрали автодом для «Дакара»

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» собрала большой автодом, который впервые опробует на ралли-рейде «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Он обеспечит гонщиков комфортными условиями и позволит набраться сил перед заездами.





Автодом сконструировали на базе серийного автомобиля МАЗ-6312С9. Внутри оборудовали 12 спальных мест, которые занимают большую часть пространства. Для хранения вещей предусмотрели множество отсеков, шкафчиков и полок.





Дом на колесах также включает небольшую кухню с холодильником, микроволновкой и электрочайником. На прошлых ралли-рейдах у гонщиков периодически возникали сложности с местными блюдами, которые готовили на бивуаках. А теперь они смогут готовить привычную для себя еду даже в боевых условиях.

Нашлось место и для стиральной машины. Емкость для запаса воды вмещает 200 литров, выбирали ее с учетом потребностей всей команды.









А вот душ будет наружным. Гонщики смогут принять его после изматывающих этапов.

Автодом оснащен дизельным генератором, так что работает полностью автономно. За «погоду в доме» отвечает кондиционер, который способен поддерживать оптимальную температуру даже в условиях аномальной жары. Когда стемнеет, прилегающую территорию будут освещать установленные фонари.





Первый «боевой» опыт автодом получит на «Дакаре-2020» в Саудовской Аравии. Гонка начнется 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Экипажам предстоит преодолеть около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне примут участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них 47 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.