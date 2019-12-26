Nexta – самый популярный канал в Беларуси. Вот портрет его типичного подписчика (и ваш тоже)

Источник материала: KYKY

Nexta – самый мастшабный Telegram-канал Беларуси, который ведется блогером и журналистом Степаном Путило. На него подписаны свыше 188 тысяч человек, а судя по отчетам , за 2019 год материалы из канала просмотрели больше 235 миллионов раз. По причине роста аудитории Степан решил провести большую перепись своих читателей, а сейчас показал результаты опросов. Рисуем портрет типичного беларуса, который судорожно следит за «сливами» от Nexta.

Типичный подписчик канала – мужчина из Беларуси. Ему от 25 до 34 лет. Скорее всего, он женат, но без детей: возможно, ему страшно заводить детей в той стране, какую он видит на канале Nexta. А может, и нет.

Вероятнее всего, наш герой обитает в Минске или Минской области. Он искренне считает, что родных языков у него два, но беларуский чуть роднее. Если типичному читателю повезло, у него есть высшее образование. А если нет, то он все еще школьник или уже студент.

Этот молодой человек работает или в промышленности (например, шахтером или строителем), или успел войти в ИТ, или вообще держит свой бизнес. Так или иначе, зарабатывает до 600 долларов. Типичный подписчик Nexta – многогранен. Он любит спорт, музыку и читать; ему нравятся танцы, сажать цветы и животные; он не прочь выйти на охоту, погонять на велосипеде или поиграть в «настолки», если, конечно, удастся собрать компанию, которая не откажется.

Наш герой бывает за границей и решительно намерен уехать из Беларуси. Навсегда. Здесь его тревожат беспредел, загоны, поборы и коррупция. По его мнению, винить во всем стоит Александра Лукашенко. Об этом он знает из новостей Telegram-каналов, время от времени выбирая их вместо официальных СМИ. Но и к каналам у него есть претензии. Типичный подписчик хочет видеть продолжения «сливов» – или хотя бы знать, как ответили (и занервничали) чиновники.

Этот молодой человек уже заведен – и готов протестовать. В первую очередь, против фальсификации президентских выборов. Если детонатор сработает, он будет действовать так: писать в соцсетях и ставить подписи под петициями. Есть шанс, что выйдет на митинг, если тот согласован. По крайней мере, объявит выборам бойкот. Так же поступит, если Россия поглотит Беларусь, – или просто покинет страну. Догадываетесь, на какой срок?

Фото обложки: Юрий Друг / Новая Польша.