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В Москве украли лимузин Сталина

27.12.2019 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На севере Москвы неизвестные проникли в один из гаражей и украли лимузин, который принадлежал Иосифу Сталину. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.


Фото: t.me/bazabazon

Автомобиль украли в ночь на 27 декабря. По предварительной информации, шестеро мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор, так как авто не на ходу, и увезли в неизвестном направлении. Угонщиков сейчас ищут.

Как сообщает телеграм-канал, по документам машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Ночью владельцу пришло оповещение на телефон о том, что автомобиль сдвинули с места. Тот попросил своего знакомого в Москве съездить и проверить состояние лимузина, но товарищ обнаружил лишь пустой бокс.


Фото: t.me/bazabazon

ЗИС-115 — уникальный советский автомобиль. Он предназначался для высших советских чинов. С 1949 года на нем катался лично Сталин. Авто оценили в 2,5 миллиона евро.

 
 
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ЗИС-115 - уникальный советский автомобиль. Он предназначался для высших советских чинов. Авто оценили в 2,5 миллиона евро.
 
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