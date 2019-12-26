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39-летний экс-игрок минского "Динамо" заключил полноценный контракт с "Авангардом"
Источник материала: Партизан
Форвард Алексей Терещенко заключил полноценный контракт с "Авангардом".
Нападающий подписал двустороннее соглашение до конца сезона. Ранее 39-летний хоккеист находился в клубе на просмотровом контракте.
В нынешнем сезоне трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина Терещенко сыграл за "Авангард" три матча в КХЛ и отметился голевой передачей, отмечает sport-express.ru.
В минувшем сезоне Терещенко выступал в минском "Динамо", в составе которого провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков.
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Форвард Алексей Терещенко заключил полноценный контракт с "Авангардом".
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