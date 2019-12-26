Нападающий подписал двустороннее соглашение до конца сезона. Ранее 39-летний хоккеист находился в клубе на просмотровом контракте.





В нынешнем сезоне трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина Терещенко сыграл за "Авангард" три матча в КХЛ и отметился голевой передачей, отмечает sport-express.ru.





В минувшем сезоне Терещенко выступал в минском "Динамо", в составе которого провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков.











