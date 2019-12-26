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Вязович о «Дакар – 2020»: гонка переехала в Саудовскую Аравию, ее стараются сделать более сложной и интересной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть более недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» с участием белорусских гонщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в соревнованиях будет представлен капотный МАЗ, который уже прошёл обкатку и стал самым быстрым на гонке в Марокко и ралли-рейде «Шёлковый путь». Также на старт выйдут и два бескапотных МАЗа, на одном из которых установлена автоматическая коробка передач.
Состязание будет проходить в Саудовской Аравии, начнётся путь в Джедде – втором по величине городе страны. Всего же спортсменам предстоит преодолеть 12 этапов, а это более 5 тысяч километров. Отрезки с дюнами, песчаными и каменистыми участками не дадут гонщикам расслабиться.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Состав белорусской команды будет представлен тремя экипажами под управлением Сергея Вязовича, Александра Василевского и Алексея Вишневского.
Из них 47 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.
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Вязович о «Дакар – 2020»: гонка переехала в Саудовскую Аравию, ее стараются сделать более сложной и интересной
Новости Беларуси. Чуть более недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» с участием белорусских гонщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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