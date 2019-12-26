Счастливо шагают в новый год

Источник материала: Вороновская газета





В канун Нового года представители женского движения Вороновщины и районной организации Красного Креста с доброй миссией побывали на начской земле.

Чтобы создать особую атмосферу праздника у ребятишек и их мам, районная организация БСЖ во главе с Еленой Ястремской инициировала сразу две акции — «Белорусский союз женщин — детям» и «Доброе сердце». Как депутат Елена Марьяновна с подарками и поздравлениями отправилась в деревни своего депутатского округа — Нача и Гинели. К ней присоединились лидер женщин Начского УПК Ирина Врублевская и председатель районной организации БОКК Валентина Нарбут.















К первым на огонек гости заглянули к давней подопечной районного союза женщин — Диане Ипкаевой, которую воспитывают бабушка и дедушка.

— Спасибо за то, что не забываете о нашей Дианочке, — поблагодарила бабушка Данута Станиславовна Лабан, — что поддерживаете нашу небольшую семью и не обходите стороной в праздничные дни.

В деревушке Гинели представительниц общественных объединений ожидала приятная встреча с многодетной семьей Натальи и Геннадия Микелевичей. Супруги работают бок о бок в Начском УПК, в троих детях прежде всего воспитывают трудолюбие и уважение к людям. И мечтают приобрести дом побольше. Но обязательно в деревне, чтобы был свой огород, сад, можно было держать хозяйство. Любить свою землю, уметь ей «кланяться» их научили родители.

— В этом году приятных сюрпризов в нашей семье немало, — рассказала Наталья Яновна. — Один из них — моя мама Галина Михайловна Ращевская, вырастившая пятерых детей, была награждена орденом Матери. Кстати, и Гена тоже из многодетной семьи. Свекровь Ядвига Григорьевна родила аж девятерых детей. Сейчас у нее восемнадцать внуков и шесть правнуков.

Пожилая женщина живет по-соседству с семьей сына. Заприметив гостей, поспешила к детям — может, нужно помочь невестке посидеть с внуками. Об успехах ребятишек бабушка может говорить часами. Восьмиклассник Дима увлекается спортом: неплохо играет в настольный теннис и за школьную волейбольную команду. Пятиклассница, певунья Валерия мечтает научиться играть на гитаре и под новогодней елкой в подарок ждет именно этот музыкальный инструмент. Младшая третьеклассница Яна как иголка за ниточкой следует за папой. Она его самая лучшая помощница.























— Учу и внуков, и детей быть терпеливыми и в работе, и к людям, и друг к другу, — делится мудростью прожитых лет Ядвига Григорьевна. — По себе знаю: помогает это в жизни. Я немало лет дружно работала с коллегами — сначала помощником киномеханика в Начском клубе, а последние десять лет до выхода на пенсию — дояркой на местной ферме. С мужем жила душа в душу, вместе отпраздновали золотую свадьбу, потому что уступали друг другу, уважали один одного. Вроде, родные присушиваются ко мне. А что мне еще для счастья надо? Главное, чтобы в домах деток, внуков, а в будущем и правнуков всегда царили лад, любовь и согласие.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.