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Китайская Chery рассекретила кроссовер Tiggo 7 нового поколения

27.12.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предсерийный образец этой машины китайцы показали месяц назад на автосалоне в Гуанчжоу, а теперь подоспела товарная версия нового поколения компактного «паркетника» Chery.


Китайский производитель обнародовал основные характеристики нового Chery Tiggo 7. По сравнению с кроссовером первого поколения, появившемся в Беларуси в этом году, новый Tiggo 7 на несколько сантиметров длиннее (от носа до хвоста у «паркетника» теперь 4,5 м), колесная база прибавила 2 см (2,67 м). Автомобиль немного раздался вширь (около 1,84 м), а высота подросла примерно на 8 см (до почти 1,75 м).


Платформа T1X со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади у нового Tiggo 7 при этом осталась прежней. Из особенностей интерьера новинки — цифровая комбинация приборов, сенсорная панель управления климат-контролем и 10,25-дюймовый экран медиасистемы.


Двигателей для нового Tiggo 7 заявлено два. Базовый вариант кроссовера получит турбо-«четверку» объемом 1,5 л с отдачей 156 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента, пару которой составит 6-ступенчатая «механика» или вариатор. Топовый вариант Pro, от стандартного варианта отличающийся оформлением радиаторной решетки, получит мотор объемом 1,6 л, развивающий 197 сил и 290 Нм тяги — сопрягаться он будет исключительно с 7-ступенчатым «роботом».


У китайских дилеров новый Tiggo 7 появится в феврале следующего года. Как сообщают российские СМИ, на рынке ТС новый кроссовер Chery может появиться в конце 2020-го или начале 2021 года.

 
 
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Предсерийный образец этой машины китайцы показали месяц назад на автосалоне в Гуанчжоу, а теперь подоспела товарная версия нового поколения компактного...
 
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