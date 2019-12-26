ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

27.12.2019 16:48 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Накануне новогодних и рождественских праздников традиционно в нашем районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети».

Сегодня, 27 декабря, с подарками в дом семейного типа в Турне Большой, в котором воспитываются девять детей, приехали член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий, заместитель председателя райисполкома Денис Шпак, главный специалист по вопросам охраны прав детства отдела по образованию райисполкома Ольга Парафенюк и Дед Мороз с Матушкой Зимой (работники ЦДОДиМ Каменца Сергей Бакун и Александра Дацкевич).

Подробности в субботнем номере «НК» 4 января.

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне новогодних и рождественских праздников традиционно в нашем районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети». Сообщение В районе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор гимназии в Дзержинске получила выговор за русскоязычные классы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика