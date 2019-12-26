В районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Накануне новогодних и рождественских праздников традиционно в нашем районе стартовала республиканская благотворительная акция «Наши дети».

Сегодня, 27 декабря, с подарками в дом семейного типа в Турне Большой, в котором воспитываются девять детей, приехали член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий, заместитель председателя райисполкома Денис Шпак, главный специалист по вопросам охраны прав детства отдела по образованию райисполкома Ольга Парафенюк и Дед Мороз с Матушкой Зимой (работники ЦДОДиМ Каменца Сергей Бакун и Александра Дацкевич).

Подробности в субботнем номере «НК» 4 января.































