ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор гимназии в Дзержинске получила выговор за русскоязычные классы

27.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Директор белорусскоязычной гимназии города Дзержинск Людмила Павхлеб получила выговор за классы с русским языком обучения.

Таким образом власти отреагировали на петицию против русификации дзержинской гимназии, появившаяся на petitions.by в октябре и собрала 681 подпись. После сбора подписей петицию направили в Министерство образования Беларуси, передает Радио Свабода.

В Дзержинске есть 2 школы и 2 гимназии. Только одна из 4 учебных заведений до недавнего времени считалось белорусскоязычной - гимназия города Дзержинск. Однако в 2019 году в ее набрали четыре русскоязычные классы и один белорусскоязычный, отмечают в петиции. Делопроизводство также перевели преимущественно на русский язык.

В петиции отмечают, что, хотя «государство нам гарантирует (согласно законодательству) равноправие двух государственных языков», в этом году только 10% первоклассников в Дзержинске могут учиться по-белорусски, поэтому «белорусский и русский языки находятся объективно в несправедливых условиях».

В петиции просили:

- вернуть белорусскоязычное обучение во все начальные классы гимназии г. Дзержинска;

- вернуть ведение делопроизводства администрацией, учителями и учениками (заполнение учебных планов, дневников и т.д.) на белорусском языке.

Ответ на петицию пришел из Главного управления образования Миноблисполкома. В нем отмечается, что «гимназия действует на основании устава (п. 1 ст. 22 Кодекса об образовании). Обучение в ней осуществляется на белорусском языке, воспитание - на белорусском и русском языках».

«За нарушение правовых нормативных документов при организации приема в первый класс директору гимназии Павхлеб Л. С. объявлен выговор», - говорится в ответе.

Также в документе отмечается, что «замена белорусского языка обучения на русский в гимназии не планируется» и что местному управлению образования, спорта и туризма «рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением белорусского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор белорусскоязычной гимназии города Дзержинск Людмила Павхлеб получила выговор за классы с русским языком обучения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко направил соболезнование Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алма-Аты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика