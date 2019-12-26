Директор гимназии в Дзержинске получила выговор за русскоязычные классы

Источник материала: Новости Дзержинска

Директор белорусскоязычной гимназии города Дзержинск Людмила Павхлеб получила выговор за классы с русским языком обучения.

Таким образом власти отреагировали на петицию против русификации дзержинской гимназии, появившаяся на petitions.by в октябре и собрала 681 подпись. После сбора подписей петицию направили в Министерство образования Беларуси, передает Радио Свабода.

В Дзержинске есть 2 школы и 2 гимназии. Только одна из 4 учебных заведений до недавнего времени считалось белорусскоязычной - гимназия города Дзержинск. Однако в 2019 году в ее набрали четыре русскоязычные классы и один белорусскоязычный, отмечают в петиции. Делопроизводство также перевели преимущественно на русский язык.

В петиции отмечают, что, хотя «государство нам гарантирует (согласно законодательству) равноправие двух государственных языков», в этом году только 10% первоклассников в Дзержинске могут учиться по-белорусски, поэтому «белорусский и русский языки находятся объективно в несправедливых условиях».

В петиции просили:

- вернуть белорусскоязычное обучение во все начальные классы гимназии г. Дзержинска;

- вернуть ведение делопроизводства администрацией, учителями и учениками (заполнение учебных планов, дневников и т.д.) на белорусском языке.

Ответ на петицию пришел из Главного управления образования Миноблисполкома. В нем отмечается, что «гимназия действует на основании устава (п. 1 ст. 22 Кодекса об образовании). Обучение в ней осуществляется на белорусском языке, воспитание - на белорусском и русском языках».

«За нарушение правовых нормативных документов при организации приема в первый класс директору гимназии Павхлеб Л. С. объявлен выговор», - говорится в ответе.

Также в документе отмечается, что «замена белорусского языка обучения на русский в гимназии не планируется» и что местному управлению образования, спорта и туризма «рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением белорусского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».