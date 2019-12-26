В Поставах открыли памятник известному белорусскому финансисту Антонию Тизенгаузу

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Сегодня, 27 декабря 2019 года, в Поставах торжественно открыли памятник белорусскому политику и финансисту Антонию Тизенгаузу. Автор проекта – скульптор Александр Финский❗

Памятник установлен возле дворца Тизенгауза по улице Советской в Поставах. Вес бронзовой скульптуры – 600 кг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк и социолог Алексей Ластовский.

Антоний Тизенгауз родился в 1733 году на территории современного Дятловского района в семье влиятельного магната Бенедикта Тизенгауза.

С 1765 года – литовский надворный подскарбий, гродненский староста. Тизенгауз попытался возродить могущество Речи Посполитой, которая тогда находилась в кризисе. Он основал в предместьях Гродно более десяти фабрик. Однако там работали крепостные крестьяне, поэтому предприятия не приносили доходов.

Также был известен как меценат. В 1772 году был построен Театр Тизенгауза (теперь в этом здании работает Гродненский театр кукол).

В итоге в 1780-м Тизенгауз был отправлен в отставку. Он переехал в Поставы. Туда же была переведена театральная школа, балетная труппа и часть капеллы (придворного оркестра). Скончался в 1785 году.





ПАМЯТНИК АНТОНИЮ ТИЗЕНГАУЗУ В ПОСТАВАХ. ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛАСТОВСКИЙ