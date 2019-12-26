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Дмитрий Быков ответил на открытое письмо Владимира Некляева

27.12.2019 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский писатель и журналист Дмитрий Быков в программе "Один" на радиостанции "Эхо Москвы" снова высказался на тему белорусской культуры.


Дмитрий Быков / ТАСС

Ранее он заявил, что в нашей стране чудовищная деградация на всех уровнях. По словам Быкова, он за последнее время не видел в Беларуси ни "большой литературы", ни "серьезной драматургии, кинематографа", "ничего, что могло бы как-то спровоцировать культурный взрыв". В ответ белорусский поэт Владимир Некляев разместил на своей странице в Facebook открытое письмо.

В новой программе Дмитрий Быков объяснил свою позицию. "Я не пытаюсь указывать белорусским авторам, как им жить... С Некляевым я готов эту проблему обсуждать", — говорит он. Российского писателя возмутили блоггеры, которые ему хамили, журналисты, которые "на этой проблеме хотят хайпануть и поспешили налететь".

Быков признается, что иногда читает по-белорусски. Того же Владимира Короткевича, из современных авторов — Альгерда Бахаревича: "Может быть, в сегодняшней белорусской прозе он единственный настоящий оригинальный автор". При этом Быков говорит, что "таких явлений, как Адамович, Короткевич, Быков сегодняшняя белорусская литература не дает". Он не исключает, что интеллектуальные силы ослаблены отъездом творцов за границу.


Дмитрий Быков не хочет, чтобы белорусские интеллектуалы "строили национальную идентичность на чувствах враждебности к России". Правда, признает, что основания для этого она дает. Но Быков не хочет такой "страшной ситуации", так как видит значительную роль РФ в формировании белорусской культуры в ХХ веке.

"Обсуждение современной белорусской культуры крайне затруднено целым комплексом очень сложных отношений внутри самой этой культуры", — делает вывод Быков.
 
 
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Российский писатель и журналист Дмитрий Быков в программе "Один" на радиостанции "Эхо Москвы" снова высказался на тему белорусской культуры.
 
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