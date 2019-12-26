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В Браславском районе легковушка не разминулась с автобусом: два человека в больнице
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир Citroen Xsara получили травмы и доставлены в больницу. Об этом
Авария произошла 27 декабря около 10 часов утра на дороге Браслав-Плюсы-Слободка. Водитель автомобиля Citroen Xsara выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ. В результате аварии, водитель и пассажир автомобиля получили травмы и были госпитализированы в Браславскую ЦРБ.
В ГАИ напомнили, что нельзя выезжать на полосу встречного движения для осуществления обгона, не убедившись в безопасности своего маневра, и что необходимо учитывать затрудненные погодные условия.
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Водитель автомобиля Citroen Xsara выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ.
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