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В Браславском районе легковушка не разминулась с автобусом: два человека в больнице

27.12.2019 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир Citroen Xsara получили травмы и доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария произошла 27 декабря около 10 часов утра на дороге Браслав-Плюсы-Слободка. Водитель автомобиля Citroen Xsara выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ. В результате аварии, водитель и пассажир автомобиля получили травмы и были госпитализированы в Браславскую ЦРБ.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В ГАИ напомнили, что нельзя выезжать на полосу встречного движения для осуществления обгона, не убедившись в безопасности своего маневра, и что необходимо учитывать затрудненные погодные условия.

 
 
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Водитель автомобиля Citroen Xsara выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ.
 
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