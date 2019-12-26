В Браславском районе легковушка не разминулась с автобусом: два человека в больнице

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир Citroen Xsara получили травмы и доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария произошла 27 декабря около 10 часов утра на дороге Браслав-Плюсы-Слободка. Водитель автомобиля Citroen Xsara выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ. В результате аварии, водитель и пассажир автомобиля получили травмы и были госпитализированы в Браславскую ЦРБ.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В ГАИ напомнили, что нельзя выезжать на полосу встречного движения для осуществления обгона, не убедившись в безопасности своего маневра, и что необходимо учитывать затрудненные погодные условия.