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«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

27.12.2019 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, химические опыты, книги и сладкие подарки. Настоящий праздник для ребят из Белыничской школы-интерната устроили сотрудники Банка ВТБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Яркие эмоции и внимание, атмосфера душевного тепла для особенных ребят накануне Нового года. В рамках благотворительной программы «Мир без слез» банк также помогает с приобретением медицинского оборудования, лекарств для детских отделений больниц, специализированных центров и детских домов по всей Беларуси.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Дарить подарки накануне Рождества и Нового года для Банка ВТБ добрая традиция. 27 декабря поздравить особенных ребят сотрудники банка приехали в Белыничскую вспомогательную школу-интернат. Одними только подарками праздник не ограничился.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Ирина Недобоева, корреспондент:
В Белыничской вспомогательной школе-интернате учится 85 деток с особенностями развития. Большая часть – сироты. Но вниманием, заботой и любовью ребята не обделены. Особенно весело и интересно проходят здесь рождественские и новогодние праздники.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Ольга Жукова, руководитель отдела маркетинга ЗАО Банк ВТБ:
В конце года всем подопечным, кому мы оказывали помощь, мы везем еще и праздник в подарок. С нами всегда наши партнеры, организаторы развлекательных мероприятий – это шоу мыльных пузырей, научное шоу. Нам приятно, что мы видим на лицах детей улыбки, и что это не ограничивается только финансовой помощью, но еще и, скажем так, впечатлениями, что самое ценное.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Шоу мыльных пузырей и химические опыты подарили детям много положительных эмоций – у каждого была возможность своими руками создать вулкан из пара и превратить воду в лед.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Владислава Корж, воспитанница Белыничской вспомогательной школы-интерната:
Мне очень нравятся подарки, Новый год. Моя самая мечта чтобы я хорошо себя вела, училась хорошо, выступала, пела.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Никита Кузьмин, воспитанник Белыничской вспомогательной школы-интерната:
Праздник был хороший. Мне понравились мыльные пузыри.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Александр Пекур, директор Белыничской вспомогательной школы-интерната:
Уделяют им внимание. У деток хорошее настроение, они всегда встречают гостей с улыбками, потому что это исполнение их желаний.

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Только за этот год Банк ВТБ оказал помощь детским учреждениям страны на 110 тысяч рублей. На эти деньги закупаются медицинское оборудование и лекарства, мебель и спортивный инвентарь. Все то, что помогает сделать жизнь маленьких белорусов лучше.

*На правах рекламы

«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате

Люди в материале: Ирина Недобоева, Ольга Жукова, Владислава Корж, Никита Кузьмин, Александр Пекур
 
 
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Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, химические опыты, книги и сладкие подарки. Настоящий праздник для ребят из Белыничской школы-интерната устроили сотрудники...
 
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