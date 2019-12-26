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«Приятно, что мы видим улыбки»: Банк ВТБ устроил праздник в Белыничском интернате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, химические опыты, книги и сладкие подарки. Настоящий праздник для ребят из Белыничской школы-интерната устроили сотрудники Банка ВТБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркие эмоции и внимание, атмосфера душевного тепла для особенных ребят накануне Нового года. В рамках благотворительной программы «Мир без слез» банк также помогает с приобретением медицинского оборудования, лекарств для детских отделений больниц, специализированных центров и детских домов по всей Беларуси.
Дарить подарки накануне Рождества и Нового года для Банка ВТБ добрая традиция. 27 декабря поздравить особенных ребят сотрудники банка приехали в Белыничскую вспомогательную школу-интернат. Одними только подарками праздник не ограничился.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Ольга Жукова, руководитель отдела маркетинга ЗАО Банк ВТБ:
Шоу мыльных пузырей и химические опыты подарили детям много положительных эмоций – у каждого была возможность своими руками создать вулкан из пара и превратить воду в лед.
Владислава Корж, воспитанница Белыничской вспомогательной школы-интерната:
Никита Кузьмин, воспитанник Белыничской вспомогательной школы-интерната:
Александр Пекур, директор Белыничской вспомогательной школы-интерната:
Только за этот год Банк ВТБ оказал помощь детским учреждениям страны на 110 тысяч рублей. На эти деньги закупаются медицинское оборудование и лекарства, мебель и спортивный инвентарь. Все то, что помогает сделать жизнь маленьких белорусов лучше.
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Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, химические опыты, книги и сладкие подарки. Настоящий праздник для ребят из Белыничской школы-интерната устроили сотрудники...
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