Мацкевич: нужно объявить мораторий на бессмысленные уличные акции





Владимир Мацкевич / Еврорадио





Владимира Путина и принесли тыкву к посольству России в Беларуси, пишет euroradio.fm Это они поставили на тусовочной минской улице Октябрьской "неза-будку", где каждый мог сказать всё, что думает об интеграции, гоняли вениками человека в маскеи принесли тыкву к посольству России в Беларуси, пишет





Но теперь один из создателей кампании, философ Владимир Мацкевич, считает, что уличные протесты надо поставить на паузу.





"Нужно объявить мораторий на бессмысленные уличные акции. Они нужны тогда, когда нужно сделать решительный шаг. И когда люди будут знать, ради чего этот решительный шаг нужно сделать. А так... Ходить по улицам лишь бы ходить? Лишь бы получать штрафы? А потом гордиться — а я столько отсидел, а я столько заплатил — и быть героем с этого?" — заявляет Мацкевич в эфире Еврорадио.









Протесты против интеграции проходят в Беларуси с начала декабря. Каждые выходные люди собираются на Октябрьской площади и идут шествием на площадь Независимости, а также образуют живую цепь "От цирка до Независимости". Постфактум протестующих вызывают в милицию, составляют протоколы и судят. Но во время акций силовики не задерживают их участников, они обходятся без насилия.





Правда, Мацкевич считает, что даже брутальный разгон оппозиционных протестов не объединит белорусов:





"Избиение демонстрантов возмущает общество только тогда, когда общество относится к избитым демонстрантам с уважением, даже с любовью относится к избитым демонстрантам. А если они никому не интересны в обществе... Ну, избили и избили. Не убили — ну и хорошо".





Накануне следующей волны протестов почти все их вдохновители оказались задержаны и арестованы.



