ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мацкевич: нужно объявить мораторий на бессмысленные уличные акции

27.12.2019 20:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кампания "Свежий ветер", которая ставит целью противостоять "углублению интеграции" Беларуси и России, запомнилась прежде креативными уличными протестами.


Владимир Мацкевич / Еврорадио

Это они поставили на тусовочной минской улице Октябрьской "неза-будку", где каждый мог сказать всё, что думает об интеграции, гоняли вениками человека в маске Владимира Путина и принесли тыкву к посольству России в Беларуси, пишет euroradio.fm

Но теперь один из создателей кампании, философ Владимир Мацкевич, считает, что уличные протесты надо поставить на паузу.

"Нужно объявить мораторий на бессмысленные уличные акции. Они нужны тогда, когда нужно сделать решительный шаг. И когда люди будут знать, ради чего этот решительный шаг нужно сделать. А так... Ходить по улицам лишь бы ходить? Лишь бы получать штрафы? А потом гордиться — а я столько отсидел, а я столько заплатил — и быть героем с этого?" — заявляет Мацкевич в эфире Еврорадио.


Протесты против интеграции проходят в Беларуси с начала декабря. Каждые выходные люди собираются на Октябрьской площади и идут шествием на площадь Независимости, а также образуют живую цепь "От цирка до Независимости". Постфактум протестующих вызывают в милицию, составляют протоколы и судят. Но во время акций силовики не задерживают их участников, они обходятся без насилия.

Правда, Мацкевич считает, что даже брутальный разгон оппозиционных протестов не объединит белорусов:

"Избиение демонстрантов возмущает общество только тогда, когда общество относится к избитым демонстрантам с уважением, даже с любовью относится к избитым демонстрантам. А если они никому не интересны в обществе... Ну, избили и избили. Не убили — ну и хорошо".

Накануне следующей волны протестов почти все их вдохновители оказались задержаны и арестованы.
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кампания "Свежий ветер", которая ставит целью противостоять "углублению интеграции" Беларуси и России, запомнилась прежде креативными уличными протестами.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика