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Магазины duty free на въезде в Беларусь откроют в "Котловке", "Новой Рудне", "Козловичах" и "Мокранах"
27.12.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Магазины duty free на въезде в Беларусь планируется открыть в пунктах пропуска "Котловка" (на границе с Литвой), "Новая Рудня" и "Мокраны" (с Украиной),
Согласно документу, в Беларуси появилась возможность функционирования таких магазинов в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу, реализующих товары физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС. "В стране уже функционируют магазины беспошлинной торговли при въезде. Они расположены в Национальном аэропорту Минск. В экспериментальном режиме магазин duty free работал в автодорожном пункте пропуска "Берестовица", - отметили в ГТК. - Такие магазины планируется открыть в пунктах пропуска "Котловка", "Новая Рудня", "Козловичи" и "Мокраны".
Магазины беспошлинной торговли будут расположены до зоны таможенного контроля. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.
Указ предусматривает необходимость оснащения магазинов duty free кассовым оборудованием, обеспечивающим блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами. "Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя приобрести свыше 3 л алкоголя и 200 штук сигарет", - пояснили в ГТК.
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Магазины duty free на въезде в Беларусь откроют в "Котловке", "Новой Рудне", "Козловичах" и "Мокранах"
Магазины duty free на въезде в Беларусь планируется открыть в пунктах пропуска "Котловка" (на границе с Литвой), "Новая Рудня" и "Мокраны" (с Украиной), "Козловичи" (с...
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