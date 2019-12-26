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«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

27.12.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель «Газпрома» добавил, что выплата осуществлена в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря.

Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее отметил, что выплата штрафа является «каплей в море», и отдать деньги было выгодно, чтобы избежать потенциальных рисков. Он рассказал, что в Москве заинтересованы в сохранении украинского маршрута поставок в Евросоюз и после 2024 года, когда истекает срок готовящегося соглашения.


Москва и Киев в ходе двухдневных консультаций 19 и 20 декабря договорились о пятилетнем контракте на транзит. Стороны согласовали прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и 40 миллиардов в следующие четыре года. Также «Газпром» обязался заплатить штраф в размере 2,9 миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража. Взамен Украина пообещала отозвать все остальные финансовые претензии на 19 миллиардов долларов.
 
 
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Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма
 
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