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Смешно! Справиться с похмельем помогут всего четыре вещи
Источник материала: Партизан
Российский пилот "Формулы-1" рассказал, как побороть похмелье
Если вы вдруг выпили лишнего, советует Даниил Квят, справиться с похмельем помогут всего четыре вещи.
Как
"Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет", - сказал гонщик в видеопоздравлении с наступающими праздниками.
В ноябре Квят, занявший 13-е место в личном зачете пилотов в сезоне-2019, подписал контракт с "Торо Россо" на будущий год. А 14 февраля россиянин представит в Зальцбурге болид на будущий сезон.
Как ожидается, "конюшня" также предстанет в новом облике и под новым названием, сменив имя с "Торо Россо" на "Альфа Таури" в рамках процедуры ребрендинга.
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Российский пилот "Формулы-1" рассказал, как побороть похмелье
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