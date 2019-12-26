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Елка в Большом театре оперы и балета Минска собрала тысячи детей

27.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Долгожданный праздник. Больше тысячи детей приняли участие в новогоднем представлении в Большом театре оперы и балета Минска, передает «МИР 24».

Среди приглашенных – сироты, дети-инвалиды, победители творческих конкурсов. Гостей праздника ждали шоу мыльных пузырей, мастер-классы и спектакль «Щелкунчик».

«Мы каждый год такое делаем, не только в Беларуси. И вообще мне кажется, что Новый год – это такой не политический праздник, который снимает все споры, все разногласия, все сложности, дарит надежды и помогает, наверное, реализовать свои мечты», – отметил советник-посланник посольства России в Беларуси Петр Фролов.

«Новый год – это мой самый любимый праздник. Я люблю его праздновать. Он веселый очень. А здесь я хочу увидеть Дедушку Мороза, Снегурочку и Снеговиков», – поделился участник новогоднего представления Ваня Иванов.

Проект прошел при поддержке посольства России. В этом году дипмиссия организовала новогодние елки в 12 городах Беларуси.

Ранее сообщалось о благотворительном марафоне «Наши дети», который проходит в Беларуси. В рамках акции депутаты, чиновники, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют ребят по всей стране.



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Теги: Минск
 
 
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Среди приглашенных – сироты, дети-инвалиды, победители творческих конкурсов. Гостей праздника ждали шоу мыльных пузырей, мастер-классы и спектакль «Щелкунчик».
 
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