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Волшебный фонтан из 34 тортов получили дети области на губернаторской елке

27.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Губернаторская елка, организованная в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», собрала сегодня во Дворце культуры области более 600 ребят. В мероприятии приняли участие отличники учебы, победители районных и областных олимпиад, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лидеры и активисты детских общественных организаций со всего региона.

Волшебный фонтан из 34 тортов получили дети области на губернаторской елке

С наступающими праздниками детвору поздравил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Он подчеркнул, что стало традицией накануне Нового года и Рождества проводить областную елку с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручением подарков талантливым и активным детям Приднепровского края.  Такое мероприятие – возможность еще раз сказать ребятам «спасибо» за успехи, порадоваться достигнутым результатам.


Волшебный фонтан из 34 тортов получили дети области на губернаторской елке


Волшебный фонтан из 34 тортов получили дети области на губернаторской елке

«Приятно, что в этом зале собрались талантливые, успешные молодые люди, которые прославляют Могилевщину. Вами гордятся учителя, родители, все жители  Приднепровского края, — отметил Леонид Заяц. – Вы преуспеваете в учебе, творчестве, является образцом для других ребят».

Глава региона выразил уверенность, что и в дальнейшем детвора будет перенимать самые лучшие качества от старших, внимательно, уважительно относиться к родителям и учителям, сохранять дружеские традиции. Леонид Заяц пожелал ребятам широкой и счастливой жизненной дороги, исполнения задумок, выразил признательность взрослым за успехи молодежи, которая в дальнейшем должна стать фундаментом развития общества и государства.

Он вручил школьникам сладкие двухкилограммовые подарки, а в ответ получил картину с зимним пейзажем, созданную талантливыми детьми Могилевской области.


Волшебный фонтан из 34 тортов получили дети области на губернаторской елке


Волшебный фонтан из 34 тортов получили дети области на губернаторской елке

Затем ребятам показали историю о добре, взаимовыручке и настоящей дружбе. Главным героем музыкальной новогодней сказки «Волшебный переплет» стал 10-летний мальчик Вовка Пиджаков. По сюжету Дед Мороз вырастил волшебную елку с книгами, а злой волшебник Ширлин-Мырлин и ведьма Рампумпель Гадюкина пытались их похитить.

На областной новогодний праздник были приглашены и 14 учащихся нашего района. В зале находились отличник учебы Мышковичской СШ Алексей Алексеев, обладатель дипломов районных спартакиад школьников по шашкам Алексей Бодык (СШ №1),  победительница республиканских олимпиад Дарья Давыдович (СШ №2 им.К.П.Орловского), отличник учебы Денис Комар (СШ №2 им.К.П.Орловского), победительница различных олимпиад и спартакиад Алина Ермолаева (Павловичская СШ им.Г.А.Худолеева) и другие одаренные дети.

По материалам mogilev-region.gov.by

 
 
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Губернаторская елка, организованная в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», собрала сегодня во Дворце культуры области более 600...
 
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