Волшебный фонтан из 34 тортов получили дети области на губернаторской елке

Источник материала: Кировец

Губернаторская елка, организованная в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», собрала сегодня во Дворце культуры области более 600 ребят. В мероприятии приняли участие отличники учебы, победители районных и областных олимпиад, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лидеры и активисты детских общественных организаций со всего региона.





С наступающими праздниками детвору поздравил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Он подчеркнул, что стало традицией накануне Нового года и Рождества проводить областную елку с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручением подарков талантливым и активным детям Приднепровского края. Такое мероприятие – возможность еще раз сказать ребятам «спасибо» за успехи, порадоваться достигнутым результатам.













«Приятно, что в этом зале собрались талантливые, успешные молодые люди, которые прославляют Могилевщину. Вами гордятся учителя, родители, все жители Приднепровского края, — отметил Леонид Заяц. – Вы преуспеваете в учебе, творчестве, является образцом для других ребят».

Глава региона выразил уверенность, что и в дальнейшем детвора будет перенимать самые лучшие качества от старших, внимательно, уважительно относиться к родителям и учителям, сохранять дружеские традиции. Леонид Заяц пожелал ребятам широкой и счастливой жизненной дороги, исполнения задумок, выразил признательность взрослым за успехи молодежи, которая в дальнейшем должна стать фундаментом развития общества и государства.

Он вручил школьникам сладкие двухкилограммовые подарки, а в ответ получил картину с зимним пейзажем, созданную талантливыми детьми Могилевской области.













Затем ребятам показали историю о добре, взаимовыручке и настоящей дружбе. Главным героем музыкальной новогодней сказки «Волшебный переплет» стал 10-летний мальчик Вовка Пиджаков. По сюжету Дед Мороз вырастил волшебную елку с книгами, а злой волшебник Ширлин-Мырлин и ведьма Рампумпель Гадюкина пытались их похитить.

На областной новогодний праздник были приглашены и 14 учащихся нашего района. В зале находились отличник учебы Мышковичской СШ Алексей Алексеев, обладатель дипломов районных спартакиад школьников по шашкам Алексей Бодык (СШ №1), победительница республиканских олимпиад Дарья Давыдович (СШ №2 им.К.П.Орловского), отличник учебы Денис Комар (СШ №2 им.К.П.Орловского), победительница различных олимпиад и спартакиад Алина Ермолаева (Павловичская СШ им.Г.А.Худолеева) и другие одаренные дети.